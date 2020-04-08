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Звезда тенниса перенесла свой прощальный матч из-за коронавируса (фото)
Бывшая первая ракетка мира, 29-летняя датчанка с польскими корнями Каролин Возняцки, объявившая в январе 2020-го о завершении звездной карьеры после Australian Open, вынуждена перенести свой прощальный матч против своей подруги, легендарной американки Серены Уильямс из-за пандемии коронавируса.
«С сожалением сообщаю, что мой прощальный матч против Серены Уильямс перенесен. Безопасность и здоровье каждого человека сейчас — самое главное. Как только новая дата нашего матча подтвердится, мы об этом объявим. Если кто-то уже купил билеты, заявляю: они останутся действительными. Спасибо за поддержку, берегите себя в это непростое время», — написала Каролин Возняцки в Instagram.
Каролин Возняцки и Серена Уильямс
Отметим, что матч, все билеты на который (11,5 тысячи) были проданы за несколько дней, должен был пройти 18 мая в Копенгагене.
За 15 лет в профессиональном теннисе Возняцки, которая летом прошлого года вышла замуж за знаменитого баскетболиста, выиграла 33 турнира WTA (из них 30 в одиночном разряде), в том числе Australian Open-2018. За годы карьеры дочь профессионального польского футболиста (Петр Возняцки был ее тренером) и экс-волейболистки сборной Польши заработала более 35 млн долларов призовых.
Каролин со своим отцом и тренером Петром Возняцки — бывшим профессиональным футболистом
У красавицы Каролин Возняцки польские корни
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Фото Instagram
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