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Врач рассказала, действительно ли имбирь и лимон помогут побороть коронавирус
Правильное питание во время эпидемии коронавируса способно поддержать иммунитет, который нужен чтобы противостоять инфекции. Однако не стоит увлекаться такими экзотическими для украинцев продуктами, как имбирь и лимон, которые в больших количествах могут навредить. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала Людмила Федорченко, гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2.
Доктор отметила, что имбирь может спровоцировать аллергическую реакцию. В сыром виде корень имбиря остро и раздражающе действует не только на слизистую носоглотки, но и пищевода, желудка.
Лимон медик советует лучше не жевать, а добавить дольку в чай или нарезать и сделать лимонад. Можно также пить чай с имбирем и лимоном.
Все же украинцев всегда, по мнению Федорченко, выручит традиционная украинская кухня. Она советует чаще готовить блюда из привычных овощей: свеклы, моркови, капусты, тыквы, сельдерея, редьки. К борщу можно сделать бутерброд с салом и черным хлебом, натертым зубчиком чеснока. Каждый день нужно съедать одно-два яблока.
На время карантина доктор также советует отказаться от диет и чаще готовить любимые блюда, что улучшает не только пищеварение и укрепляет иммунитет, но и вызывает положительные эмоции, которые так необходимы в сложное время.
Напомним, врач из Испании назвал овощи и фрукты, которые нужно есть каждый день, чтобы укрепить иммунитет.
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