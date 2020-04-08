Врач рассказала, действительно ли имбирь и лимон помогут побороть коронавирус

Украина

Правильное питание во время эпидемии коронавируса способно поддержать иммунитет, который нужен чтобы противостоять инфекции. Однако не стоит увлекаться такими экзотическими для украинцев продуктами, как имбирь и лимон, которые в больших количествах могут навредить. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала Людмила Федорченко, гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2.

Доктор отметила, что имбирь может спровоцировать аллергическую реакцию. В сыром виде корень имбиря остро и раздражающе действует не только на слизистую носоглотки, но и пищевода, желудка.

Лимон медик советует лучше не жевать, а добавить дольку в чай или нарезать и сделать лимонад. Можно также пить чай с имбирем и лимоном.

Все же украинцев всегда, по мнению Федорченко, выручит традиционная украинская кухня. Она советует чаще готовить блюда из привычных овощей: свеклы, моркови, капусты, тыквы, сельдерея, редьки. К борщу можно сделать бутерброд с салом и черным хлебом, натертым зубчиком чеснока. Каждый день нужно съедать одно-два яблока.

На время карантина доктор также советует отказаться от диет и чаще готовить любимые блюда, что улучшает не только пищеварение и укрепляет иммунитет, но и вызывает положительные эмоции, которые так необходимы в сложное время.

Напомним, врач из Испании назвал овощи и фрукты, которые нужно есть каждый день, чтобы укрепить иммунитет.

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