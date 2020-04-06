Какие продукты помогут противостоять коронавирусу: советы врача

Здоровье и медицина

Полноценное здоровое питание означает крепкий иммунитет. Поэтому продукты, которые якобы обладают противовирусными свойствами, сейчас пользуются повышенным спросом. Не удивительно, что цены на чеснок и лимон в столичных маркетах выросли вдвое, а имбирь подорожал в три, а то и четыре раза.

— С этой троицей продуктов нужно быть осторожнее, ведь чрезмерное употребление любого из них может поломать пищеварение, — объясняет специально для «ФАКТОВ» гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко. — Например, чеснок, полезный содержанием фитонцидов и природных антибиотиков, переваривается брожением. Это вызывает вздутие живота и повышенное газообразование. А корень имбиря, ломтики которого многие люди жуют сырыми, остро и раздражающе действует не только на слизистую носоглотки, но и пищевода, желудка. Также имбирь может спровоцировать аллергическую реакцию.

Лимон, богатый витамином С и препятствующий закреплению вируса на клетке, тоже лучше не жевать, а добавить дольку в чай или нарезать и сделать лимонад. Если есть возможность, можно побаловать себя чаем с имбирем и лимоном. Но в случае, когда финансы тоже на карантине, не огорчайтесь. Как говорят в народе, семь лет мак не родил, и голода не было.

Выручит традиционная украинская кухня — сытная и полезная. Чаще готовьте блюда из привычных овощей: свеклы, моркови, капусты, тыквы, сельдерея, редьки. К борщу можно сделать бутерброд с салом и черным хлебом, натертым зубчиком чеснока. Каждый день нужно съедать одно-два яблока.

На время карантина откажитесь от диет. Чаще готовьте любимые блюда, которые по вкусу вам и домочадцам. Это хорошо не только для пищеварения и укрепления иммунитета, но и улучшает настроение.

— В интернете обсуждаются противовирусные свойства куркумы. Она действительно полезна?

— Куркума обладает свойствами натурального антибиотика, повышает иммунитет, улучшает работу кишечника. Но чтобы она могла оказать противовирусный эффект, ее нужно съесть много, а не три грамма в сутки, как рекомендуют врачи. К тому же тем, кто страдает сахарным диабетом, панкреатитом, заболеваниями желудка, желчнокаменной болезнью, эта специя противопоказана.

— Какие еще продукты повышают иммунитет?

— Те, которые содержат флавоноид кверцитин, — капуста брокколи, орехи, лук особенно красный, перец, томаты. Чаще ешьте блюда из вешенок, шампиньонов. Грибы — это кладезь необходимых организму витаминов (А, С, Р, группы В) и микроэлементов (калия, магния, цинка), укрепляющих иммунитет. Также очень полезна для работы иммунной системы пища, богатая витамином D: яйца, морская рыба, печень трески и говяжья либо свиная.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач из Испании назвал продукты для противостояния коронавирусу. Для укрепления иммунитета он советует съедать по пять овощей и фруктов каждый день.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter