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Здоровье и медицина

Какие продукты помогут противостоять коронавирусу: советы врача

19:41 6 апреля 2020 369
Украинский борщ
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Полноценное здоровое питание означает крепкий иммунитет. Поэтому продукты, которые якобы обладают противовирусными свойствами, сейчас пользуются повышенным спросом. Не удивительно, что цены на чеснок и лимон в столичных маркетах выросли вдвое, а имбирь подорожал в три, а то и четыре раза.

— С этой троицей продуктов нужно быть осторожнее, ведь чрезмерное употребление любого из них может поломать пищеварение, — объясняет специально для «ФАКТОВ» гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко. — Например, чеснок, полезный содержанием фитонцидов и природных антибиотиков, переваривается брожением. Это вызывает вздутие живота и повышенное газообразование. А корень имбиря, ломтики которого многие люди жуют сырыми, остро и раздражающе действует не только на слизистую носоглотки, но и пищевода, желудка. Также имбирь может спровоцировать аллергическую реакцию.

Лимон, богатый витамином С и препятствующий закреплению вируса на клетке, тоже лучше не жевать, а добавить дольку в чай или нарезать и сделать лимонад. Если есть возможность, можно побаловать себя чаем с имбирем и лимоном. Но в случае, когда финансы тоже на карантине, не огорчайтесь. Как говорят в народе, семь лет мак не родил, и голода не было.

Выручит традиционная украинская кухня — сытная и полезная. Чаще готовьте блюда из привычных овощей: свеклы, моркови, капусты, тыквы, сельдерея, редьки. К борщу можно сделать бутерброд с салом и черным хлебом, натертым зубчиком чеснока. Каждый день нужно съедать одно-два яблока.

На время карантина откажитесь от диет. Чаще готовьте любимые блюда, которые по вкусу вам и домочадцам. Это хорошо не только для пищеварения и укрепления иммунитета, но и улучшает настроение.

— В интернете обсуждаются противовирусные свойства куркумы. Она действительно полезна?

— Куркума обладает свойствами натурального антибиотика, повышает иммунитет, улучшает работу кишечника. Но чтобы она могла оказать противовирусный эффект, ее нужно съесть много, а не три грамма в сутки, как рекомендуют врачи. К тому же тем, кто страдает сахарным диабетом, панкреатитом, заболеваниями желудка, желчнокаменной болезнью, эта специя противопоказана.

— Какие еще продукты повышают иммунитет?

— Те, которые содержат флавоноид кверцитин, — капуста брокколи, орехи, лук особенно красный, перец, томаты. Чаще ешьте блюда из вешенок, шампиньонов. Грибы — это кладезь необходимых организму витаминов (А, С, Р, группы В) и микроэлементов (калия, магния, цинка), укрепляющих иммунитет. Также очень полезна для работы иммунной системы пища, богатая витамином D: яйца, морская рыба, печень трески и говяжья либо свиная.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач из Испании назвал продукты для противостояния коронавирусу. Для укрепления иммунитета он советует съедать по пять овощей и фруктов каждый день.

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