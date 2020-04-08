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Пандемия коронавируса: ветеринары призывают не выпускать домашних котов на улицу

15:23 8 апреля 2020 338
Пандемия коронавируса: ветеринары призывают не выпускать домашних котов на улицу
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Ветеринары Британской ветеринарной ассоциации не рекомендовали владельцам котов выпускать их на улицу во время пандемии коронавируса, чтобы не допустить их инфицирования. Напомним, у кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа.

Как сообщает BBC, ветеринары апеллируют к тому, что шерсть кота точно так же, как и другие поверхности, может сохранять на себе вирус, хотя официального подтверждения того, что COVID-19 может передаваться от животного к человеку, нет.

Поэтому хозяев домашних животных призывают чаще мыть руки после контакта с домашними животыми и вообще максимально ограничить контакт с животными.

Напомним, ранее специалисты Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельхозуниверситета обнаружили, что у 15 из 102 подвергнутых исследованию кошек присутствовали антитела к коронавирусу.

А в начале апреля стало известно, что в нью-йоркском зоопарке в районе Бронкс COVID-19 заразилась 4-летняя малайская тигрица. По мнению специалистов, ее заразил работник зоопарка, который за ней ухаживал.

Фото qna. center

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