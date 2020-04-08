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Пандемия коронавируса: ветеринары призывают не выпускать домашних котов на улицу
Ветеринары Британской ветеринарной ассоциации не рекомендовали владельцам котов выпускать их на улицу во время пандемии коронавируса, чтобы не допустить их инфицирования. Напомним, у кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа.
Как сообщает BBC, ветеринары апеллируют к тому, что шерсть кота точно так же, как и другие поверхности, может сохранять на себе вирус, хотя официального подтверждения того, что COVID-19 может передаваться от животного к человеку, нет.
Поэтому хозяев домашних животных призывают чаще мыть руки после контакта с домашними животыми и вообще максимально ограничить контакт с животными.
Напомним, ранее специалисты Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельхозуниверситета обнаружили, что у 15 из 102 подвергнутых исследованию кошек присутствовали антитела к коронавирусу.
А в начале апреля стало известно, что в нью-йоркском зоопарке в районе Бронкс COVID-19 заразилась 4-летняя малайская тигрица. По мнению специалистов, ее заразил работник зоопарка, который за ней ухаживал.
Фото qna. center
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