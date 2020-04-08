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Крымчане, призванные на службу в российскую армию, будут признаны потерпевшими, — прокуратура
Призванные на службу в российскую армию крымчане считаются жертвами незаконных действий оккупанта и не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины. С таким заявлением выступил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.
Он призвал жителей полуострова, которых заставляли служить в российской армии, обращаться в Прокуратуру АР Крым.
«В соответствии с нормами международного гуманитарного права крымчане, которые призывались на службу в Вооруженные силы России, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта», — объяснил прокурор правовые нюансы в комментарии Крым.Реалии.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о намерении призвать на военную службу 3300 крымчан, которых отправят в воинские части Южного и других военных округов России.
По оценке представителей Офиса президента Украины, призыв крымчан в армию страны-оккупанта является системным военным преступлением.
Напомним, ранее правозащитники констатировали, что Россия подвергает репрессиям крымчан, которые не хотят идти служить в армию РФ. По информации Крымской правозащитной группы, по результатам каждой кампании осуждают приблизительно по 20−30 крымчан.
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