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Украина

Крымчане, призванные на службу в российскую армию, будут признаны потерпевшими, — прокуратура

15:51 8 апреля 2020 31
Крымчане, призванные на службу в российскую армию, будут признаны потерпевшими,&nbsp;— прокуратура
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Призванные на службу в российскую армию крымчане считаются жертвами незаконных действий оккупанта и не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины. С таким заявлением выступил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Он призвал жителей полуострова, которых заставляли служить в российской армии, обращаться в Прокуратуру АР Крым.

«В соответствии с нормами международного гуманитарного права крымчане, которые призывались на службу в Вооруженные силы России, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта», — объяснил прокурор правовые нюансы в комментарии Крым.Реалии.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о намерении призвать на военную службу 3300 крымчан, которых отправят в воинские части Южного и других военных округов России.

По оценке представителей Офиса президента Украины, призыв крымчан в армию страны-оккупанта является системным военным преступлением.

Напомним, ранее правозащитники констатировали, что Россия подвергает репрессиям крымчан, которые не хотят идти служить в армию РФ. По информации Крымской правозащитной группы, по результатам каждой кампании осуждают приблизительно по 20−30 крымчан.

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