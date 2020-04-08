26.99 / 27.42 28.96 / 29.71
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Криштиану Роналду отметил украинскую красавицу Левченко в Instagram (фото, видео)

15:59 8 апреля 2020 396
Юлия Левченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, находящийся на карантине в своем семиэтажном особняке на острове Мадейра, похвалил украинскую вице-чемпионку мира по легкой атлетике Юлию Левченко у себя в Instagram. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» понравилось, как красавица-спортсменка, которая в прошлом году показала своего бойфренда, выполнила челлендж в рамках Nike Living Room Cup.

Напомним, что один из лучших бомбардиров в истории мирового футбола опубликовал видеоролик, в котором сделал 142 скручивания тела за 45 секунд, и предложил всем попытаться превзойти его результат. 22-летняя прыгунья в высоту Левченко выполнила упражнение 80 раз и все равно оказалась в Instagram-сторис знаменитого португальца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Левченко после триумфа на молодежном чемпионате Европы рассказала горькую правду об украинском спорте.

Фото uaf.org.ua, Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лавра

Две трети священнослужителей Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом, — результаты тестирования

Киев

Придется потерпеть до мая: Шмыгаль сделал заявление о сроках карантина

медики и больной

Погуляли: на Житомирщине после встречи вернувшегося из Польши товарища 8 человек заболели COVID-19

Бочкарева

Полная самоизоляция: Бочкарева застряла в лифте (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер