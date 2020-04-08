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Криштиану Роналду отметил украинскую красавицу Левченко в Instagram (фото, видео)
Знаменитый футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, находящийся на карантине в своем семиэтажном особняке на острове Мадейра, похвалил украинскую вице-чемпионку мира по легкой атлетике Юлию Левченко у себя в Instagram. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» понравилось, как красавица-спортсменка, которая в прошлом году показала своего бойфренда, выполнила челлендж в рамках Nike Living Room Cup.
Напомним, что один из лучших бомбардиров в истории мирового футбола опубликовал видеоролик, в котором сделал 142 скручивания тела за 45 секунд, и предложил всем попытаться превзойти его результат. 22-летняя прыгунья в высоту Левченко выполнила упражнение 80 раз и все равно оказалась в Instagram-сторис знаменитого португальца.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Левченко после триумфа на молодежном чемпионате Европы рассказала горькую правду об украинском спорте.
Фото uaf.org.ua, Instagram
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