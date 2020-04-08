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Погуляли: на Житомирщине после встречи вернувшегося из Польши товарища 8 человек заболели COVID-19
В Житомирской области, где на утро 8 апреля был 21 официально подтвержденный случай коронавируса, зафиксировали новую вспышку COVID-19. В городе Малине инфекцией заразились сразу восемь человек. Об этом на брифинге сообщил губернатор Виталий Бунечко.
По словам чиновника, компания из трех человек отпраздновала возвращение из-за границы своего товарища и заразилась от него. А дальше пошла цепная реакция. Сейчас все остальные контакты заразившихся устанавливаются.
Губернатор отметил, что в Малине больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом. Там сейчас работает специальная комиссия, а также руководство областного главка Нацполиции — изучается ситуация по соблюдению карантина.
Бунечко не исключил, что Малин и Бердичев, где зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом и один случай смерти от COVID-19, возьмут в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города.
Напомним, в Житомирской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали об инфицированном COVID-19 таксисте из Бердичева, который не сразу сообщил о своих контактах с людьми из группы риска. Это помешало своевременному выявлению инфекции.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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