Заразившийся коронавирусом таксист возил пассажиров в «Борисполь»: выяснились скандальные детали

Здоровье и медицина

В городе Бердичеве Житомирской области больной коронавирусом COVID-19 лечился от пневмонии и мог заразить нескольких медработников, которых отправили на самоизоляцию.

Как сообщает «Бердичев BIZ», главврач Бердичева Лариса Бабикова рассказала подробности по заразившемуся коронавирусом жителю города. Он подрабатывал тем, что возил пассажиров из Киева в международный аэропорт «Борисполь». О своих контактах с людьми из группы риска мужчина не сообщил, это помешало своевременному выявлению инфекции.

После появления признаков пневмонии жителя Бердичева положили в общее инфекционное отделение местной больницы. Повторный тест на коронавирус дал положительный результат.

По словам главврача, до подтверждения коронавируса больной контактировал с пациентом инфекционного отделения, с которым лежал в одной палате и с несколькими медицинскими работниками. Все они сейчас находятся дома на самоизоляции.

Дом заболевшего продезинфицировали. Устанавливаются все контактные лица, но пациент не желает предоставлять полную информацию.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у начальника полиции Киева.

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