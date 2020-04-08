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Легендарный футболист победил коронавирус (фото)
Легенда мирового футбола, 51-летний экс-капитан «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини, заразившийся коронавирусом, выздоровел, как и его 18-летний сын Даниэль, сообщает Calciomercato.com.
Отмечается, что отец и сын уже приступили к своей работе. Мальдини-старший, занимаюший пост технического директора «Милана», в ближайшее время встретится с другими руководителями клуба и футболистами, чтобы обсудить снижение зарплат на фоне паузы из-за пандемии. А футболист «Милана» Мальдини-младший начал индивидуальные тренировки на карантине.
Паоло и Даниэль Мальдини в форме «Милана»
О заражении коронавирусом отца и сына Мальдини стало известно в 20-х числах марта. Позже пятикратный победитель Лиги чемпионов Паоло Мальдини признался, что еще раньше его супруга из-за «странной простуды» три недели провела в постели. Серьезно переболел и старший сын футболиста Кристиан.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Паоло Мальдини рассказал, как переносит болезнь.
Фото ФК «Милан»
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