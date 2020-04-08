На Львовщине еще одна смерть от COVID-19

Украина

Во Львовской области, где на днях выздоровела женщина, у которой диагностировали коронавирус, умер второй пациент с COVID-19. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.



Умерший 50-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля.



Мужчину доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью.



Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.



Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. В том числе на Львовщине — 36 подтвержденных случаев.

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