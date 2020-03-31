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Украина

Во Львове вылечилась первая пациентка с COVID-19

12:57 31 марта 2020 257
медик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во Львовской области, где официально подтверждено 6 случаев заражения COVID-19, выздоровела женщина, у которой диагностировали коронавирус.

50-летняя львовянка находилась на амбулаторном лечении после того, как вернулась из Германии 8 марта.

Первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест — отрицательные, сообщили во Львовской облгосадмиистрации.

Исследования показали возбудитель и у ее мужа и сына. Но у них нет симптомов заболевания и они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, первый украинец, который вылечился от коронавируса Covid-19, это житель Черновцов. У него диагностировали болезнь в начале марта.

По данным на 10:00 31 марта, в Украине подтверждены 549 случаев COVID-19. Зафиксированы 13 случаев с летальным исходом и восемь случаев выздоровления пациентов.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве здравоохранения Украины обновили алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусом.

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