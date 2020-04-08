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СМИ рассказали о вымогательстве и давлении на бизнес со стороны ГФС
7 апреля детективы НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины задержали начальника следственного управления налоговой милиции ГФС в Киевской области Александра Чепеля на получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Об этом сообщает Newsone со ссылкой на MigNews.
Как сообщает СМИ, чиновник требовал деньги за принятие положительного решения в уголовном производстве в пользу частной фирмы.
СМИ отмечает, что, даже находясь в состоянии расформирования, Государственная фискальная служба остается оплотом коррупции, а ее кадры, используя остатки полномочий, — требуют взятки.
В материале напомнили, что за последний год в Государственной фискальной службе сменились уже три руководителя, которые освобождались от должностей из-за сообщения о коррупции.
«Нынешний руководитель с приставкой и.о. — Солодченко Сергей Викторович имеет негативную репутацию. С одной стороны, Солодченко подлежит люстрации, которая подкреплена даже соответствующим решением Апелляционного суда. Однако его кассационная жалоба на это решение уже почти год находится в Высшем административном суде без рассмотрения. С другой стороны, состояние Солодченко вызывают сомнения в его порядочности. В частности, тот владеет домом в пригороде Киева, а именно в с. Петропавловская Борщаговка площадью 386 м кв, а цена авто жены Солодченко — Mitsubishi Pajero Wagon, указанная в декларации, значительно заниженной — 149 тыс. грн при рыночной цене в 24−29 тыс. долларов», — отмечается в материале.
Напомним, после создания Государственной таможенной и Государственной налоговой службы в ведении ГФС остается только налоговая милиция, которая также подлежит ликвидации вместе с ГФС.
Окончательное принятие закона «О бюро финансовых расследований», должно дать начало, собственно, созданию Бюро финансовых расследований — нового органа, который займет и объединит дублирующие друг друга функции в налоговой милиции, департаменте защиты экономики Национальной полиции и службы безопасности Украины.
Однако Верховная Рада Украины не спешит вносить этот законопроект в повестку дня.
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