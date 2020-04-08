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Мир

Спасибо за борьбу с COVID-19: фермер оригинально "поблагодарил" британских медиков (интересное видео)

23:51 8 апреля 2020 38
Благодарность фермера
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Великобритании 33-летний фермер решил отблагодарить медицинских работников, которые сражаются в борьбе с коронавирусом, при помощи трактора. Он нарисовал в поле рисунок с аббревиатурой Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), в ряды которой собирается влиться принц Уильям.

Затем фермер снял «процесс благодарения» на видео с помощью дрона, пишет Good News Network.

На кадрах ролика видна надпись NHS, а над ней расположена радуга — символ солидарности и поддержки медицинских работников в борьбе с пандемией COVID-19. Как уточнил фермер, на подобный поступок его вдохновили брат-парамедик Гарри и сводная сестра, которая также работает врачом.

«У меня осталось одно поле, которое я мог использовать до окончания весеннего посева, поэтому я решил сделать это как можно скорее. Мы с братом видели, как люди по-разному выражают благодарность врачам, и решили, что поле и дрон могут помочь нам внести свой вклад», — заметил фермер.

Информационный ресурс сообщает, что помимо видео, которое британец выложил в YouTube, он также создал страницу для сбора средств в поддержку сотрудников больниц.

Фермер заявил, что надеется, что его поступок поможет поднять людям настроение и они оставят пожертвование.

Между тем, Министерство здравоохранения Великобритании сообщило новые данные по смертельным случаям от COVID-19. Пока представлена печальная статистика только по Англии, но уже ясно, что в стране скончалось более 7 000 человек за все время пандемии. За последние сутки лишь в одной Англии умерли 828 человек. Младшему из них было 22 года, старшему — 103 года. До обнародования этих данных в Великобритании было 6 483 умерших от COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 21:47 по Киеву во всем мире выявлено 1 миллион 491 тысяча 859 случаев заражения коронавирусом. Скончались 87 тысяч 462 инфицированных. Выздоровели 319 тысяч 91 пациент.

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