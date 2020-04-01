Бесстрашный принц: Уильям готов рискнуть жизнью в борьбе с коронавирусом

Мир

Посетивший недавно службу скорой помощи 37-летний герцог Кембриджский принц Уильям решил не «отсиживаться» в стенах своего дворца и помочь будущим подданным бороться с коронавирусом.

Для этого наследник британского престола намерен вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) в качестве пилота воздушной скорой помощи, пишет «Семь дней» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что герцога не пугают огромные риски, связанные с работой в медицинской отрасли в наши дни, а ведь именно работники медицинского сектора больше всего подвержены заражению коронавирусом.

По словам инсайдера, решение принято с учетом того, что королева Елизавета находится на самоизоляции, принц Чарльз только недавно выздоровел после инфицирования коронавирусом, брат Гарри сложил с себя полномочия, а дядя Эндрю фактически отстранен от общественной жизни.

В то же время Уильям работал в воздушной скорой помощи Восточной Англии с 2015 по 2017 год, прежде чем уйти в отставку в качестве старшего члена королевской семьи.

Впрочем, инсайдеры весьма критически оценивают шансы Уильяма на возвращение в медицинскую авиацию: слишком большую ценность имеет его жизнь для британского общества.

Сообщается, что сейчас принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон и детьми находятся на самоизоляции в их поместье Анмер-Холл в Норфолке, при этом супруги продолжают работать дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон подбодрили медиков, сражающихся с коронавирусом.

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