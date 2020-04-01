- 02:18 Недавно вернулся из-за границы: под Одессой депутат горсовета заразился коронавирусом
- 01:25 Бесстрашный принц: Уильям готов рискнуть жизнью в борьбе с коронавирусом
- 00:44 "Евровидению" нашли замену: организаторы выступили с необычным предложлением
- 00:19 "Марш на Крым" перенесли: Чубаров назвал причину
- 31.03 23:51 День смеха: открытки, поздравления, забавные смс
- 31.03 23:48 Князь Монако Альбер выздоровел после заражения COVID-19
- 31.03 23:27 Мэр райцентра на Тернопольщине признался, что заражен коронавирусом
- 31.03 23:04 В нарушение Женевской конвенции: правозащитники показали, как Россия изменяет состав населения Крыма
- 31.03 22:58 1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки
- 31.03 22:47 Хроники коронавируса: в Нью-Йорке 75 тысяч зараженных, а в РФ нарушителям карантина светит тюрьма
- 31.03 22:34 В Украине испытали управляемую ракету Х-29Т: что это за оружие
- 31.03 22:25 Во Львове торговцы наркотиками убили двух подростков
Бесстрашный принц: Уильям готов рискнуть жизнью в борьбе с коронавирусом
Посетивший недавно службу скорой помощи 37-летний герцог Кембриджский принц Уильям решил не «отсиживаться» в стенах своего дворца и помочь будущим подданным бороться с коронавирусом.
Для этого наследник британского престола намерен вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) в качестве пилота воздушной скорой помощи, пишет «Семь дней» со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что герцога не пугают огромные риски, связанные с работой в медицинской отрасли в наши дни, а ведь именно работники медицинского сектора больше всего подвержены заражению коронавирусом.
По словам инсайдера, решение принято с учетом того, что королева Елизавета находится на самоизоляции, принц Чарльз только недавно выздоровел после инфицирования коронавирусом, брат Гарри сложил с себя полномочия, а дядя Эндрю фактически отстранен от общественной жизни.
В то же время Уильям работал в воздушной скорой помощи Восточной Англии с 2015 по 2017 год, прежде чем уйти в отставку в качестве старшего члена королевской семьи.
Впрочем, инсайдеры весьма критически оценивают шансы Уильяма на возвращение в медицинскую авиацию: слишком большую ценность имеет его жизнь для британского общества.
Сообщается, что сейчас принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон и детьми находятся на самоизоляции в их поместье Анмер-Холл в Норфолке, при этом супруги продолжают работать дома.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон подбодрили медиков, сражающихся с коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..