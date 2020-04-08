Хроники коронавируса: главные события в мире 8 апреля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Мир

Борьба с пандемией COVID-19 остается самой важной и острой проблемой во всем мире. В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят в разных странах мира.

По состоянию на 09:15 во всем мире выявлено 1 миллион 432 тысячи 409 случаев заражения коронавирусом. Скончались 82 тысячи 114 инфицированных. Выздоровели 302 тысячи 303 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. 7 апреля впервые их число превысило миллион человек. Сегодня, 8 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 47 тысяч 992 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 47 тысяч 915 больных. Это 5% от общего числа активных случаев.

09:23

Американский бизнесмен, создатель сети Twitter Джек Дорси пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. «Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28 процентов моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19», — написал Дорси в Twitter.

09:16

Власти Гонконга продлили до 23 апреля ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавируса. Запрещены собрания в общественных местах более четырех человек. Закрыты все кинотеатры, салоны красоты, ночные клубы и караоке-бары. В Гонконге 936 инфицированных. Скончались четыре человека.

09:08

В США выявлено уже 400 тысяч 540 инфицированных. Это самое большое число зараженных коронавирусом во всем мире. По количеству случаев с летальным исходом Соединенные Штаты занимают четвертое место. В стране умерли 12 тысяч 857 носителей COVID-19. Наибольшее число жертв пандемии приходится на штат Нью-Йорк — 5 489 человек. 7 апреля здесь скончался еще 731 человек.

Тем не менее, губернатор штата Эндрю Куомо впервые заговорил о положительной тенденции. За последнюю неделю количество новых случаев заражения снизилось. Было выявлено 8 157 инфицированных. Однако Куомо сразу предупредил, что ни о каком смягчении ограничительных мер в штате говорить пока не приходится. Он намерен договориться с губернаторами соседних штатов Нью-Джерси и Коннектикут о том, чтобы вести согласованную политику в вопросе карантина. Главным методом сдерживания пандемии Куомо считает массовое тестирование, которое позволит изолировать носителей COVID-19. Однако губернатор не может пока сказать, как реализовать эту программу на практике. «В штате Нью-Йорк живет 19 миллионов человек. Подумайте, сколько тестов нам нужно сделать и сделать их как можно быстрее!» — сказал Куомо.

Он также призвал религиозные общины Нью-Йорка воздержаться в период пандемии от традиционных похорон. «Подумайте, дело не во мне, дело в нас! Я уважаю и понимаю религиозные традиции и обряды. Но сейчас не лучшее время для массовых собраний. Вы никому не окажите услугу, заразив на похоронах умершего еще сотни людей», — заявил Эндрю Куомо.

В Украине утром 8 апреля объявили о 206 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в нашей стране выявлено 1 668 инфицированных. Скончались 52 человека.

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