"Кваранкини": сеть захлестнула мода на мини-бикини из медицинских масок (фото)

Мир

Несмотря на бушующую в мире пандемию коронавируса и постоянно увеличивающееся количество зараженных коронаинфекцией людей, находятся и те, кто пытается превратить COVID-19 в «модный тренд» или арт-тенденцию, применяя столь необходимые тысячам людей медицинские маски в несвойственной им роли бикини.

Об этом с возмущением пишет британское издание The Sun.

Журналисты отмечают, что «изобретение» модниц под названием «кваранкини» («quarankinis») вызывает очень неоднозначную реакцию у сотен их поклонников, особенно в странах, где многие потребители не могут дождаться заказанных через онлайн-магазины масок, поэтому лишены возможности выйти за покупками или выгулять собаку в парке.

Зачинателем нового тренда считается вьетнамская блогерша и владелица интернет-магазина Good. sg Оань (Oanh), которая сфотографировала себя в зеркале в купальнике, сделанном из голубых медицинских масок, чем разозлила поклонников.

«Спасибо за то, что потратила маски впустую», «Так вот куда они все делись!», «В Европе и Америке масок еле хватает, а ты их используешь таким образом», «Какой стыд» — возмущались комментаторы.

Позже блогерша удалила снимок из своего Instagram-аккаунта и попыталась оправдать свою выходку в сторис. Девушка отметила, что поступила неуважительно, публикуя подобное фото во время пандемии. «Я живу во Вьетнаме, где у каждого человека есть доступ к маскам. Я использую их каждый день на протяжении шести лет», — пояснила она, отметив, что не знала о дефиците медицинских масок по всему миру.

Тем не менее, запущенные ею позорный тренд подхватила итальянка Стефания Барбальо, проживающая в Лондоне.

Сделала она это якобы с «благородной целью» — привлечь внимание к проблеме пандемии COVID-19. На фото обнаженная 34-летняя женщина использовала медицинские маски вместо нижнего белья. Двумя масками она прикрыла обнаженную грудь на одном фото, а на другом использовала маску в зоне бикини.

Итальянка отмечает, что так она пропагандирует защиту от коронавируса. Она отмечает, что для остановки распространения инфекции, важно закрывать лицо.

В ответ фолловеры припомнили Стефании, что ее семья в Италии находится на карантине в «ужасающей реальности»: мать выходит только за едой в четко отведенное время, а отец три недели не выходит из дому из-за страха заразиться. В ответ на замечания итальянка принесла извинения всем, кого обидела своим постом.

В то же время за «новинку» радостно ухватились в России.

Так, модель Юлия Ушакова опубликовала свою фотографию с использованием масок для прикрытия интимных мест.

«Я запустила новую тенденцию на купальный сезон 2020 года … „Встроенные клапаны облегчают дыхание, но комплекты нужно менять каждые два часа!“!» — написала она.

Некоторые подписчики оценили юмор и предложили выкупить маски после того, как Юлия решит их заменить. Но большая часть поклонников со всего мира не одобрила такое дизайнерское решение спортсменки, высказав всё в резкой форме.

Еще одна модель из РФ — Яна Кошкина также выложили свое голое фото, на котором она закрывает пикантные места туалетной бумагой, спускаясь в обнаженном виде по лестнице.

«Нашла в магазине немного туалетной бумаги. Готова к самоизоляции …», — подписала она снимок, вызвав неоднозначную реакцию фанатов.

Помимо указанных девушек новому «тренду» последовали Instagram-модель из Германии Катя, показавшая селфи в бикини из маски для лица, Джейд Мари из Австралии, представившая себя любимую в бикини из черных масок на завязках и другие «модницы».

Впрочем, их выходки не нашли понимания у читателей.

«Лучше бы помогла тем, кому не хватает масок», «Глупое использование масок, которые бы пригодились четверым заболевшим», «Просто возмутительно», — пишут поклонники.

При этом некоторых моделей они называют «недалекими» или даже «умственно отсталыми».

Поэтому всем «модницам», которые захотят последовать «новому тренду» издание советует хорошенько подумать, стоит ли переводить такие нужные в условиях пандемии маски на поделки, которые наверняка вызовут возмущение у многих поклонников.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «противоположном» тренде: из-за нехватки масок мама шестерых детей начала одевать на лицо свой лифчик для защиты от коронавируса.

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