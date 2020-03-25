Лифчик вместо маски: мама шестерых детей нашла оригинальный способ защиты от коронавируса (фото)

Мир

«Отчаянная домохозяйка» из Австралии Констанс Холл сейчас старается как можно меньше выходить из дома в связи с распространением коронавируса, но время от времени матери семейства приходится покидать жилище.

А поскольку жительница Австралии не всегда может купить защитные маски, с которыми то и дело случаются перебои, она решила, что «отчаянные времена требуют отчаянных мер».

И приспособила в качестве масок собственные лифчики, пишет The Sun.

«Нехватка масок — это совершенно не повод для шуток. В последнее время я просто хватаю все, что есть в моей машине, когда нужно зайти в магазин — а нас туда перестали пускать без масок — и напяливаю на лицо. Сегодня я нашла бюстгальтер в авто и подумала, что это довольно удобная маска для лица», — написала она.

При этом Констанс призывает всех женщин не стесняться и последовать её примеру.

«Лучше оставить грудь без прикрытия, чем лишиться возможности дышать свободно», — написала она в соцсети.

Конечно, действия матери семейства вызвали неоднозначную реакцию. Например, некоторые врачи отметили, что маска сама по себе не является такой уж эффективной защитой, а уж самодельное приспособление из бюстгальтера — тем более.

В то же время нашлись женщины, которые уже заявили, что тоже пустят своё бельё на такое благое дело. Правда, не обошлось и без лёгкой зависти — иные незнакомки посетовали, что Констанс очень повезло с её размером груди, а вот их собственные лифчики столь малы, что вряд ли сгодятся в качестве замены маски.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые пользователи Сети придумали оригинальный способ, как изготовить защитную маску из мужских трусов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter