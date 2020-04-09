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"Как в фильме ужасов": шотландец рассказал о том, как лечился от коронавируса

Первыми симптомами заболевания коронавирусом считаются боль в горле, одышка, высокая температура, боль в мышцах и ломота в суставах.

Однако встречаются случаи, когда инфекция дает знать о себе через другие признаки.

О своем, «особом» случае протекания заболевания рассказал 49-летний Скотт Диксон из Эдинбурга, пишет Daily Star.

По словам шотландца, самым первым симптомом заражения COVID-19 для него стал нестерпимый зуд запястья. Уже чуть позже появилась боль в горле, слабость и невыносимая головная боль.

Также на первый день мужчина перестал чувствовать запахи и вкус еды. Он испытывал такую слабость, что не мог себя заставить не только принять душ, но даже налить стакан воды.

Некоторое время Скотт пытался лечиться дома сам, но потом понял, что не может самостоятельно обслуживать себя и обратился за помощью к медикам.

В больнице Диксона поместили в палату к больным с таким же диагнозом. Свое пребывание в лечебном заведении он позже сравнил с фильмом ужасов.

По его словам, в одну из ночей отключили электричество, и медсестрам было трудно справляться с работой — они не могли выполнить все необходимые работы, и пациенты просто стонали от боли. К тому же у двоих из четырех пациентов, с которыми Скотт лежат в палате, симптомы были гораздо хуже, чем у него самого.

«Это был самый мучительный опыт в моей жизни, который никогда не покинет меня», — завершил свой рассказ шотландец, пожелав всем людям беречь свое здоровье, чтобы никогда не испытывать ничего подобного.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 21:47 во всем мире выявлено 1 миллион 491 тысяча 859 случаев заражения коронавирусом. Скончались 87 тысяч 462 инфицированных. Выздоровели 319 тысяч 91 пациент.

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