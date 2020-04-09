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Еще не вечер: у 67-летней Степаненко появился молодой друг-бизнесмен
Похудевшая в начале года на 42 килограмма бывшая жена комика Евгения Петросяна, 67-летняя артистка комического жанра Елена Степаненко обзавелась молодым поклонником.
Об этом стало известно со слов сотрудников съемочной группы шоу «Еще не вечер!», в котором артистка выступает в роли ведущей, пишет КП.
По словам коллег артистки, мужчина моложе звезды, он занимается бизнесом.
Предприниматель якобы постоянно присылает Степаненко цветы, но рассчитывать на ответные чувства звезды в данный момент сложно: Степаненко пока не готова вступать в новые отношения.
При этом инсайдеры полагают, что кавалер вряд ли отступится, ведь Степаненко ему очень нравится. Сама же артистка желает лишь, чтобы журналисты прекратили расспрашивать ее об экс-супруге Евгении Петросяне, его молодой жене и их сыне.
Между тем, Петросян проводит карантин со своей молодой женой Татьяной Брухуновой.
Напомним, что в конце марта в росСМИ появились сообщения, что Евгений Ваганович снова стал отцом. Якобы ещё один ребёнок народного артиста родился благодаря суррогатной маме. Создатель «Кривого зеркала» эту информацию не опровергает, а Брухунова говорит о том, что расскажет правду о событиях в своей личной жизни тогда, когда посчитает нужным.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елена Степаненко посмеялась над новым романом Петросяна.
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