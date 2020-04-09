27.01 / 27.46 28.99 / 29.75
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Карантин сотворил чудо: жители индийского штата впервые в жизни увидели вершины Гималаев (видео)

3:17 9 апреля 2020 7
Гималаи
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В далекой Индии, где мужчина должен был инсценировать собственную смерть, чтобы добраться до родного города во время карантина, в начале апреля произошел довольно необычный случай: жители города Джаландхар проснулись утром в недоумении от невероятной картины, которую многие увидели впервые в жизни. Перед ними предстали во всей красе вершины Гималаев, пишет The Tribune.

Оказалось, «виноват» в этом введенный в связи с эпидемией коронавируса 11-дневный карантин: воздух очистился, и жители Джаландхара смогли лицезреть покрытые снегом гималайские хребты.

Нескрываемое удивление и восторг у местных жителей вызвал тот факт, что эти вершины находятся в сотнях километров от Джаландхара — но рассмотреть и восхититься красотой Гималаев можно без бинокля.

Напомним, что NASA обнаружило значительное снижение вредных выбросов в атмосферу над территорией Китая. Выбросов стало на 10−30% меньше, чем в прошлые годы. А жители Венеции с радостью констатировали, что впервые за многие десятки лет вода, а каналах их города стала такой чистой, что стало видно их дно, и в них появилась рыба.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии жители одного из гордов в «благодарность» коронавирусу назвали своих детей Ковид и Корона. Так они хотят запечатлеть память о трудностях, которые им пришлось пережить.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Кваранкини

"Каранкини": сеть захлестнула мода на мини-бикини из медицинских масок (фото)

Коронавирус в Британии

"Как в фильме ужасов": шотландец рассказал о том, как лечился от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер