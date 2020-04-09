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Карантин сотворил чудо: жители индийского штата впервые в жизни увидели вершины Гималаев (видео)
В далекой Индии, где мужчина должен был инсценировать собственную смерть, чтобы добраться до родного города во время карантина, в начале апреля произошел довольно необычный случай: жители города Джаландхар проснулись утром в недоумении от невероятной картины, которую многие увидели впервые в жизни. Перед ними предстали во всей красе вершины Гималаев, пишет The Tribune.
Оказалось, «виноват» в этом введенный в связи с эпидемией коронавируса 11-дневный карантин: воздух очистился, и жители Джаландхара смогли лицезреть покрытые снегом гималайские хребты.
Нескрываемое удивление и восторг у местных жителей вызвал тот факт, что эти вершины находятся в сотнях километров от Джаландхара — но рассмотреть и восхититься красотой Гималаев можно без бинокля.
Напомним, что NASA обнаружило значительное снижение вредных выбросов в атмосферу над территорией Китая. Выбросов стало на 10−30% меньше, чем в прошлые годы. А жители Венеции с радостью констатировали, что впервые за многие десятки лет вода, а каналах их города стала такой чистой, что стало видно их дно, и в них появилась рыба.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии жители одного из гордов в «благодарность» коронавирусу назвали своих детей Ковид и Корона. Так они хотят запечатлеть память о трудностях, которые им пришлось пережить.
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