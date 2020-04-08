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Ковид и Корона: в Индии близнецам дали необычные имена в честь коронавируса
В охваченной пандемией коронавируса Индии, где мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до родного города охваченной пандемией коронавируса, 27 марта пара близнецов, которых родители решили назвать Ковид и Корона.
Данное событие произошло в больнице в больнице города Райпур, передает издание Metro.
Мальчик и девочка появились на свет путем кесарева сечения. Родители близнецов, назвавшие их в честь смертельного вируса, заявили, что имена детей будут служить напоминанием о трудностях, через которые им пришлось пройти.
«Коронавирус очень опасен, но из-за него люди уделяют больше внимания чистоте и гигиене. Вот почему мы назвали детей Корона и Ковид», — объяснила мать новорожденных Прити Верма.
«Мы думали об этих именах. Когда персонал больницы тоже стал называть детей Короной и Ковидом, мы решили назвать их в честь пандемии», — добавила женщина.
Пара отметила, что после спада эпидемии может поменять детям имена.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобные «причуды» родителей -отнюдь не редкость в современном мире. Так, в Индонезии родители дали сыну имя Google в честь поисковика, а в Мексике сенсацией местной пиццерии стал парень по имени Серо Серо Трес (Cero Cero Tres), что в переводе с испанского означает «Ноль Ноль Три».
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