"Цитокиновый шторм": врачи близки к разгадке причины массовой гибели людей от COVID-19

Мир

Несмотря на наличие множества разработок против коронавируса, помочь человеку они могут только в случае легких форм заражения коронаинфекцией.

Об этом пишет AFP.

Когда же организм заражается коронавирусом, то его состояние внезапно ухудшается через 7−10 дней после появления первых симптомов — это так называемый «синдром седьмого дня».

Причину этому явлению нашла специалист по воспалению Джессика Мэнсон из Лондонской университетской больницы, которая пришла к выводу, что «накопленные данные свидетельствуют о том, что подгруппа пациентов с тяжелой формой COVID-19 может иметь синдром цитокинового шторма».

Суть данного явления — в том, что когда организм чувствует себя под угрозой инфекции, в нем выделяются цитокины — белки, которые являются частью иммунной системы.

Обычно это явление оказывает положительное влияние на организм человека, но в случае попадания в него коронавируса SARS-CoV-2 и близких ему других вирусных инфекций выделение цитокинов становится подобным взрыву: их появляется так много, что они убивают пациента.

Именно этот фактор, считает Джессика, привел к высокой смертности от «птичьего гриппа» H5N1 в 2005 году и сыграл значительную роль в пандемии испанского гриппа в конце Первой мировой войны, когда погибло почти 50 миллионов человек.

Поэтому сейчас перед учеными возникает следующая задача: найти средство для успокоения или задержки «цитокинового шторма» без снижения иммунной защиты пациента — в этом случае удастся излечить все опасные виды инфекционных заболеваний в будущем.

К сожалению, признает профессор иммунолог Стэнли Перлман из Университета Айовы, «прямо сейчас» нет эффективного лечения.

«Врачи и ученые пытаются выяснить, какой подход лучше. Но пока что кортикостероиды (противовоспалительные препараты) наносят больше вреда человеку», — говорит он.

В то же время, если предположения Джессики Мэнсон верны, это позвонил надеяться на решение проблемы противостояния человечества опасным вирусным инфекциям в будущем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 21:47 во всем мире выявлено 1 миллион 491 тысяча 859 случаев заражения коронавирусом. Скончались 87 тысяч 462 инфицированных. Выздоровели 319 тысяч 91 пациент.

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