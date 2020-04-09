- 05:35 "Цитокиновый шторм": врачи близки к разгадке причины массовой гибели людей от COVID-19
- 04:40 Пожар в Одессе: во дворе дома сгорели микроавтобус и два джипа
- 04:15 ЕС поможет деньгами: Украине выделят более 190 млн евро на борьбу с коронавирусом
- 03:17 Карантин сотворил чудо: жители индийского штата впервые в жизни увидели вершины Гималаев
- 02:55 Еще не вечер: у 67-летней Степаненко появился молодой друг-бизнесмен
- 02:37 "Как в фильме ужасов": шотландец рассказал о том, как лечился от коронавируса
- 01:59 С прицелом на стратегическое партнерство: глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины
- 01:32 "Каранкини": сеть захлестнула мода на мини-бикини из медицинских масок
- 00:56 Ученые смогли создать "голос" COVID-19
- 00:38 Более 300 зараженных: на Буковине COVID-19 обнаружен еще у 30 человек, одна женщина умерла
- 08.04 23:51 Спасибо за борьбу с COVID-19: фермер оригинально "поблагодарил" британских медиков (интересное видео)
- 08.04 23:21 Коронавирус у моря: в Одесской области подтверждено 11 новых случаев COVID-19
"Цитокиновый шторм": врачи близки к разгадке причины массовой гибели людей от COVID-19
Несмотря на наличие множества разработок против коронавируса, помочь человеку они могут только в случае легких форм заражения коронаинфекцией.
Об этом пишет AFP.
Когда же организм заражается коронавирусом, то его состояние внезапно ухудшается через 7−10 дней после появления первых симптомов — это так называемый «синдром седьмого дня».
Причину этому явлению нашла специалист по воспалению Джессика Мэнсон из Лондонской университетской больницы, которая пришла к выводу, что «накопленные данные свидетельствуют о том, что подгруппа пациентов с тяжелой формой COVID-19 может иметь синдром цитокинового шторма».
Суть данного явления — в том, что когда организм чувствует себя под угрозой инфекции, в нем выделяются цитокины — белки, которые являются частью иммунной системы.
Обычно это явление оказывает положительное влияние на организм человека, но в случае попадания в него коронавируса SARS-CoV-2 и близких ему других вирусных инфекций выделение цитокинов становится подобным взрыву: их появляется так много, что они убивают пациента.
Именно этот фактор, считает Джессика, привел к высокой смертности от «птичьего гриппа» H5N1 в 2005 году и сыграл значительную роль в пандемии испанского гриппа в конце Первой мировой войны, когда погибло почти 50 миллионов человек.
Поэтому сейчас перед учеными возникает следующая задача: найти средство для успокоения или задержки «цитокинового шторма» без снижения иммунной защиты пациента — в этом случае удастся излечить все опасные виды инфекционных заболеваний в будущем.
К сожалению, признает профессор иммунолог Стэнли Перлман из Университета Айовы, «прямо сейчас» нет эффективного лечения.
«Врачи и ученые пытаются выяснить, какой подход лучше. Но пока что кортикостероиды (противовоспалительные препараты) наносят больше вреда человеку», — говорит он.
В то же время, если предположения Джессики Мэнсон верны, это позвонил надеяться на решение проблемы противостояния человечества опасным вирусным инфекциям в будущем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 21:47 во всем мире выявлено 1 миллион 491 тысяча 859 случаев заражения коронавирусом. Скончались 87 тысяч 462 инфицированных. Выздоровели 319 тысяч 91 пациент.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...