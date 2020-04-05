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Япония завершает разработку лекарства от коронавируса и будет бесплатно поставлять его в другие страны
Врачи многих стран пытаются найти эффективное лекарство, поражающее коронавирус. Испробованы препараты для лечения гепатитов, малярии («ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украину завезли первую партию противомалярийного лекарственного средства «Плаквенил» (Гидроксихлорохин), который показал эффективность при лечении больных с COVID-19), СПИДа, ревматоидного артрита, на их основе разработаны схемы терапии. Но эти лекарства агрессивно влияют на организм, проявляют побочные действия, а главное — не всегда эффективны.
Между тем, по информации японской корпорации NHK, в Японии заговорили о новых возможностях противовирусного препарата Avigan. Он известен еще с конца прошлого века. Используется против серьезных вирусных инфекций, но в основном при тяжелом гриппе, когда стандартная терапия бессильна. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Cуга Йосохидэ во время пресс-конференции 3 апреля заявил об обнадеживающих результатах в лечении больных с COVID-19:
— Около 30 стран обратились к нам с просьбой предоставить Avigan. Германия планирует оптовую закупку. В настоящее время мы согласовываем предоставление препарата тем странам, которым он нужен, причем бесплатно. Мы планируем завершить клинические исследования лекарства, одновременно консультируясь с нашими партнерами.
— Такая «щедрость» правительства вполне оправданна, — прокомментировала ситуацию специально для «ФАКТОВ» биолог, эксперт по клиническим испытаниям лекарств Эрика Асаи из Осаки. — В Японии по сравнению с другими странами заболеваемость невысокая. А в июне, после завершающего этапа клинических испытаний планируется регистрация лекарства, как препарата против коронавируса.
Ранее положительно оценили Avigan китайские врачи, применявшие его в больницах Уханя и Шеньчженя. Больные выздоравливали за четыре дня по сравнению с 11. У 91 процента пациентов улучшалось состояние легких, тогда как при стандартной терапии улучшения отмечались у 62 процентов. Поэтому 17 марта Китай включил этот препарат в перечень обязательных для лечения больных с COVID-19.
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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему дети реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь.
Тем временем Ульяна Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения Украины, раскритиковала протокол лечения коронавируса в Украине.
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