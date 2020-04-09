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Украина

Количество зараженных COVID-19 украинцев за рубежом увеличилось, — МИД

6:27 9 апреля 2020 1
Коронавирус в США
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, количество украинцев, инфицированных коронавирусом, увеличилось не только внутри страны, но и за рубежом. В частности, в США COVID-19 настиг еще одного гражданина Украины.

В целом курс лечения от опасного заболевания за границей проходят 175 украинцев, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Больше всего, а именно 121 украинец, лечится от коронавирусной болезни в Италии.

Еще 22 гражданина нашей страны получают медицинскую помощь в Греции, пятеро в Испании, по четыре в Германии и Польше, трое в Австрии, двое в США, а также по одному в Чехии, Египте, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Швеции, Таиланде, России, Нигерии и на Сейшельских островах и Мальте.

В то же время не увеличилось, к счастью, число украинцев, которые умерли от коронавируса за границей, — 5 граждан (четыре в Италии, один во Франции).

Кроме того, осталось неизменным количество наших сограждан, которым удалось выздороветь — таковых сейчас 17 человек.

Эвакуации же на Родину ждут 14 тысяч 325 украинских граждан — с такой просьбой они обратились в иностранные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита».

Ранее «ФАКТЫ» писали о ситуации с коронавирусом в мире: по состоянию на 21:47 во всем мире выявлено 1 миллион 491 тысяча 859 случаев заражения коронавирусом. Скончались 87 тысяч 462 инфицированных. Выздоровели 319 тысяч 91 пациент.

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