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Количество зараженных COVID-19 украинцев за рубежом увеличилось, — МИД
В среду, 8 апреля, количество украинцев, инфицированных коронавирусом, увеличилось не только внутри страны, но и за рубежом. В частности, в США COVID-19 настиг еще одного гражданина Украины.
В целом курс лечения от опасного заболевания за границей проходят 175 украинцев, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
Больше всего, а именно 121 украинец, лечится от коронавирусной болезни в Италии.
Еще 22 гражданина нашей страны получают медицинскую помощь в Греции, пятеро в Испании, по четыре в Германии и Польше, трое в Австрии, двое в США, а также по одному в Чехии, Египте, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Швеции, Таиланде, России, Нигерии и на Сейшельских островах и Мальте.
В то же время не увеличилось, к счастью, число украинцев, которые умерли от коронавируса за границей, — 5 граждан (четыре в Италии, один во Франции).
Кроме того, осталось неизменным количество наших сограждан, которым удалось выздороветь — таковых сейчас 17 человек.
Эвакуации же на Родину ждут 14 тысяч 325 украинских граждан — с такой просьбой они обратились в иностранные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита».
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