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Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли виртуальный визит в школу (видео)

8:02 9 апреля 2020 5
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают работать «на удаленке» из своего норфолкского имения Анмер-холл. Герцог и герцогиня Кембриджские нанесли виртуальный визит в школу Casterton Primary Academy, дистанционно пообщавшись с учениками. Хотя большинство учебных заведений в Великобритании закрыты на карантин, в школе, которая находится в графстве Ланкашир, сейчас учатся дети, родители которых работают на передовой в борьбе с коронавирусом. Здесь собираются дети медиков, сотрудников социальных служб, супермаркетов, водителей служб доставки.

В честь приближающейся Пасхи ученики надели обручи с кроличьими ушками. А также показали свои поделки к празднику и нарисованные ими портреты родителей.

Один из мальчиков, который делал проект по истории, сказал, что первый английский король под именем Уильям вошел в историю, как Уильям (или Вильгельм) Завоеватель. И спросил, под каким именем хочет войти в историю герцог Кембриджский. Принц Уильям, который занимает ныне второе место в очереди на престол, рассмеялся и сказал, что не может ответить на этот вопрос.

А Кейт рассказала детям, что ее старший сын принц Джордж очень любит смотреть документальные фильмы о дикой природе Дэвида Аттенборо. А, когда один из мальчиков презентовал ей «виртуальный» букет цветов с божьими коровками, рассказала, что ее младший сын принц Луи обожает божьих коровок и постоянно ищет их в саду.

Кейт и Уильям поблагодарили персонал школы за самоотверженную работу в трудных условиях.

Кейт была в желтом свитере от недорогого бренда Zara. «Визит» супругов продлился больше часа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец Уильяма принц Чарльз дистанционно открыл первый полевой госпиталь для больных коронавирусом в Британии.


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