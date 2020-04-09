Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли виртуальный визит в школу (видео)

Мир

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают работать «на удаленке» из своего норфолкского имения Анмер-холл. Герцог и герцогиня Кембриджские нанесли виртуальный визит в школу Casterton Primary Academy, дистанционно пообщавшись с учениками. Хотя большинство учебных заведений в Великобритании закрыты на карантин, в школе, которая находится в графстве Ланкашир, сейчас учатся дети, родители которых работают на передовой в борьбе с коронавирусом. Здесь собираются дети медиков, сотрудников социальных служб, супермаркетов, водителей служб доставки.

В честь приближающейся Пасхи ученики надели обручи с кроличьими ушками. А также показали свои поделки к празднику и нарисованные ими портреты родителей.

Один из мальчиков, который делал проект по истории, сказал, что первый английский король под именем Уильям вошел в историю, как Уильям (или Вильгельм) Завоеватель. И спросил, под каким именем хочет войти в историю герцог Кембриджский. Принц Уильям, который занимает ныне второе место в очереди на престол, рассмеялся и сказал, что не может ответить на этот вопрос.

А Кейт рассказала детям, что ее старший сын принц Джордж очень любит смотреть документальные фильмы о дикой природе Дэвида Аттенборо. А, когда один из мальчиков презентовал ей «виртуальный» букет цветов с божьими коровками, рассказала, что ее младший сын принц Луи обожает божьих коровок и постоянно ищет их в саду.

Кейт и Уильям поблагодарили персонал школы за самоотверженную работу в трудных условиях.

Кейт была в желтом свитере от недорогого бренда Zara. «Визит» супругов продлился больше часа.

Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children.



The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication. pic.twitter.com/2h9N66O4EP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 8, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец Уильяма принц Чарльз дистанционно открыл первый полевой госпиталь для больных коронавирусом в Британии.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter