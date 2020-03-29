Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга – «Собака Баскервилей» (фото)

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Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые сейчас, как и остальные члены королевской семьи, находятся в самоизоляции, опубликовали фотографии со своих рабочих мест в их норфолкском имении Анмер-Холл, где они сейчас проживают вместе с тремя своими детьми.

Герцогиня Кембриджская позировала, держа в руке трубку телефона, в том же брючном костюме, в котором ранее посещала колл-центр службы скорой помощи в Лондоне.

Заодно можно разглядеть часть интерьера. Так, как отмечает издание Daily Mail, на столе Кейт стоит набор дорогих книг издательства Penguin в оформлении Корали Бикфорд-Смит — в том числе «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойля, «Мэнсфилд-парк» Джейн Остин, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда и другие классические произведения английской литературы.

Видны также диван, кресло и уютное сидение, обустроенное на подоконнике с видом на сад.

Принц Уильям сфотографирован на фоне мраморного камина. В кадр попали также принтер, комод и фарфоровая лампа.

Между тем отец Уильяма принц Чарльз, у которого ранее выявили коронавирус, коротает время в своем шотландском поместье Биркхолл возле замка Балморал. Принца, который чувствует себя удовлетворительно, посещают только его давние знакомые — белки. Он всегда оставляет им орешки на своем рабочем столе. Супруга Чарльза герцогиня Камилла в настоящее время проживает в других помещениях Биркхола.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», члены королевской семьи, включая самых младших (принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи) поблагодарили аплодисментами работников сферы здравоохранения, которые ведут борьбу с коронавирусом.

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