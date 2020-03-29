- 18:24 Зинченко разгромил соперника из России в матче чемпионата Европы по FIFA 20
- 18:18 В Закарпатье после посещения церкви коронавирусом заразились 19 человек
- 18:02 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 17:57 Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга – «Собака Баскервилей»
- 17:48 СМИ сообщили о госпитализации с коронавирусом нардепа от "Слуги народа" Ватраса
- 17:48 Жизнь продолжается: у известного певца родился пятый ребенок
- 17:35 На Черкасчине пьяный полицейский стал виновником смертельного ДТП
- 17:21 Чемпион мира по боксу показал, как правильно бить жену на карантине: скандальное видео
- 17:17 На Филиппинах разбился самолет с медиками
- 17:01 Уровень алкоголя превышен в 30(!) раз: полтавчанин установил новый антирекорд на... кладбище
- 16:59 Любой вопрос можно решить: в сеть попали резонансные видео с якобы братом Ермака
- 16:57 Самой юной жертвой коронавируса в Европе стал 14-летний мальчик
Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга – «Собака Баскервилей» (фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые сейчас, как и остальные члены королевской семьи, находятся в самоизоляции, опубликовали фотографии со своих рабочих мест в их норфолкском имении Анмер-Холл, где они сейчас проживают вместе с тремя своими детьми.
Герцогиня Кембриджская позировала, держа в руке трубку телефона, в том же брючном костюме, в котором ранее посещала колл-центр службы скорой помощи в Лондоне.
Заодно можно разглядеть часть интерьера. Так, как отмечает издание Daily Mail, на столе Кейт стоит набор дорогих книг издательства Penguin в оформлении Корали Бикфорд-Смит — в том числе «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойля, «Мэнсфилд-парк» Джейн Остин, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда и другие классические произведения английской литературы.
Видны также диван, кресло и уютное сидение, обустроенное на подоконнике с видом на сад.
Принц Уильям сфотографирован на фоне мраморного камина. В кадр попали также принтер, комод и фарфоровая лампа.
Между тем отец Уильяма принц Чарльз, у которого ранее выявили коронавирус, коротает время в своем шотландском поместье Биркхолл возле замка Балморал. Принца, который чувствует себя удовлетворительно, посещают только его давние знакомые — белки. Он всегда оставляет им орешки на своем рабочем столе. Супруга Чарльза герцогиня Камилла в настоящее время проживает в других помещениях Биркхола.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», члены королевской семьи, включая самых младших (принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи) поблагодарили аплодисментами работников сферы здравоохранения, которые ведут борьбу с коронавирусом.
Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри переехали жить в США.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...