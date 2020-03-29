28.08 / 28.55 30.54 / 31.44
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга – «Собака Баскервилей» (фото)

17:57 29 марта 2020 358
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые сейчас, как и остальные члены королевской семьи, находятся в самоизоляции, опубликовали фотографии со своих рабочих мест в их норфолкском имении Анмер-Холл, где они сейчас проживают вместе с тремя своими детьми.

Герцогиня Кембриджская позировала, держа в руке трубку телефона, в том же брючном костюме, в котором ранее посещала колл-центр службы скорой помощи в Лондоне.

Заодно можно разглядеть часть интерьера. Так, как отмечает издание Daily Mail, на столе Кейт стоит набор дорогих книг издательства Penguin в оформлении Корали Бикфорд-Смит — в том числе «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойля, «Мэнсфилд-парк» Джейн Остин, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда и другие классические произведения английской литературы.

Видны также диван, кресло и уютное сидение, обустроенное на подоконнике с видом на сад.

Принц Уильям сфотографирован на фоне мраморного камина. В кадр попали также принтер, комод и фарфоровая лампа.

Между тем отец Уильяма принц Чарльз, у которого ранее выявили коронавирус, коротает время в своем шотландском поместье Биркхолл возле замка Балморал. Принца, который чувствует себя удовлетворительно, посещают только его давние знакомые — белки. Он всегда оставляет им орешки на своем рабочем столе. Супруга Чарльза герцогиня Камилла в настоящее время проживает в других помещениях Биркхола.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», члены королевской семьи, включая самых младших (принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи) поблагодарили аплодисментами работников сферы здравоохранения, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри переехали жить в США.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Причастие

В Закарпатье после посещения церкви коронавирусом заразились 19 человек

Ронан и Сторм Китинг

Жизнь продолжается: у известного певца родился пятый ребенок (фото, видео)

больница

Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер