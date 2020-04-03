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Принц Чарльз открыл первый полевой госпиталь для больных коронавирусом в Британии (фото, видео)
Принц Уэльский Чарльз, который сам недавно переболел коронавирусом, торжественно открыл первый в Британии полевой госпиталь для инфицированных COVID-19. Как сообщает Daily Mail, лондонский выставочный центр ExCel в течение девяти дней был срочно переоборудован во временную больницу NHS Nightingale Hospital, рассчитанную на 4000 мест. Сюда будут привозить пациентов из реанимационных отделений других лечебных учреждений британской столицы.
Чарльз провел открытие дистанционно — через видеосвязь. В настоящее время он находится в своей шотландской усадьбе Биркхол.
Принц отметил невероятную скорость проведенных работ и мастерство специалистов, которые их провели. 71-летний Чарльз сказал, что ему повезло, так как он перенес болезнь в легкой форме. И выразил удовлетворение, что министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку, который ранее также заразился коронавирусом, уже гораздо лучше. Хэнкок принимал участие в церемонии открытия лично.
As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ— Clarence House (@ClarenceHouse) April 1, 2020
Ранее Чарльз обратился к британцам с речью, в которой рассказал о своем опыте самоизоляции. Он заявил, что самоизоляция — странный, разочаровывающий и удручающий опыт, когда человек не может общаться с родными и друзьями, а привычная «структура жизни» внезапно исчезает.
Между тем старший сын Чарльза принц Уильям от своего имени и имени своей жены Кейт Миддлтон поблагодарил по телефону медиков за работу в экстремальных условиях. Он провел беседу с докторами Королевской больницы Бертон и Университетской больницы Монкландс.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу скорой помощи и показали, как дезинфицировать руки.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!