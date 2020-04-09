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Украина

На Львовщине из-за коронавируса появились блокпосты: что важно знать

8:59 9 апреля 2020 178
Полицейские
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С 00:00 четверга, 9 апреля, на въездах в Львовскую область, где по состоянию на 8 апреля было подтверждено 36 случаев коронавирусной инфекции, заработали блок-посты.

Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, отметивший, что такое решение приняли на внеочередном заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. «С сегодняшнего дня на въезде в Львовскую область начали измерять температуру», — пишет Игорь Зинкевич на своей страничке в соцсетях и публикует перечень КПП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове выздоровела женщина, у которой диагностировали коронавирус. Львовянка находилась на амбулаторном лечении после того, как вернулась из Германии в начале марта этого года.

Иллюстративное фото со странички МВД в социальных сетях.

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