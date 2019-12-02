Молодая жена 70-летнего Бориса Грачевского показала округлившийся животик (фото)

Шоу-бизнес

70-летний основатель «Ералаша» Борис Грачевский в четвертый раз станет отцом. Его 34-летняя жена Екатерина Белоцерковская показала округлившийся животик. Супруги появились вместе на красной дорожке кинофестиваля и просто светились от счастья. Екатерина в коротком блестящем облегающем платье не скрывала свое положение. На фото четко видно — в семье будет пополнение.

Пока будущие родители не комментируют беременность.

Напомним, Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились около трех лет назад на острове Маврикий. Она стала третьей женой основателя «Ералаша».

У Грачевского есть трое взрослых детей от предыдущих браков. Первая супруга Галина, с которой он прожил почти 35 лет, подарила сына Максима и дочь Ксению. Вторая жена, актриса Анна Панасенко в 2012 году родила дочь Василису.

Екатерина подарит Грачевскому четвертого наследника.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж Юлии Началовой стал многодетным отцом. Его жена Ольга родила дочь Анжелику.

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