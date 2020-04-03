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У солиста группы Uma2rman родился шестой ребенок: первые фото
44-летний солист группы Uma2rman Владимир Кристовский и его жена Ольга Пилевская снова стали родителями.
У пары родилась девочка, которая стала шестым ребенком для Кристовского и вторым для Пилевской.
«Привет всем!!! У нас снова праздник. У нас прибавление!!! В 15.09 по Москве. Девочка… У меня пятая по счёту. Назвали Тея. А всего значит — 6 детей теперь у меня. Кто бы мне сказал, не поверил бы», — написал музыкант, добавив фото с новорожденной.
У Кристовского четыре дочери от первой жены Валерии Римской, а в 2016 году Ольга Пилевская родила ему сына Федора.
Напомним, 29 марта у известного ирландского певца Ронана Китинга родился пятый ребенок.
Ребенок родился и у юмориста Евгения Петросяна.
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