Происшествия

Под Ровно автомобиль слетел с дороги в воду: погибли люди (фото)

О трагическом дорожно-транспортном происшествии работники «скорой» сообщили правоохранителям в среду, 8 апреля.

— Работавшая на месте ДТП следственно-оперативная группа предварительно установила, что на дороге между селами Глинное и Хмель водитель автомобиля Audi A6 с иностранной регистрацией не справился с управлением, съехал с дороги и слетел в воду мелиоративной канавы, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

В аварии погибли 32-летний житель села Глинное и житель села Хмель, возраст которого пока не сообщается. Кто из них находился за рулем, устанавливает полиция.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти, следственным управлением начато расследование.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве авто слетело с дороги в Русановский канал. В воде оказались мужчина и женщина.

А под Черниговом водитель не справился с управлением, съехал с обрыва в реку Десна и утонул вместе с автомобилем.

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