Тяжелобольных коронавирусом может спасти кровь выздоровевших

Здоровье и медицина

Обнародованы результаты проведенного в Китае эксперимента по лечению тяжелобольных короновирусной инфекцией с помощью плазмы крови выздоровевших от COVID-19. Об этом «ФАКТАМ» рассказал профессор Виктор Досенко из Киева.

В Третьей народной больнице китайского города Шеньчжень пяти пациентам в возрасте от 36 до 65 лет (трем мужчинам и двум женщинам), подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких, перелили плазму крови пяти выздоровевших. Через три дня у больных нормализовалась температура. В течение двух недель состояние двух из них улучшилось до того, что они смогли дышать самостоятельно и их отключили от аппаратов ИВЛ. Через некоторое время пациентов выписали из больницы. Состояние остальных улучшилось не столь кардинально, но зато оно стало стабильным.

— Этот эксперимент наглядно продемонстрировал, что лечение с помощью реконвалесцентной плазмы (плазмы крови выздоровевших людей) эффективно для тяжелобольных COVID-19, — заявил «ФАКТАМ» доктор медицинских наук Виктор Досенко, возглавляющий отдел общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины. - Замечу, что в этом месяце вышло уже две серьезные научные работы на эту тему. Вообще же терапия с помощью плазмы крови выздоровевших людей известна давно, ее применяют для лечения различных вирусных заболеваний.

— Сколько времени кровь человека, выздоровевшего от COVID-19, может сохранять лечебные свойства?

— В замороженном состоянии, чуть ли не вечность.

— Переливание плазмы можно рекомендовать всем заболевшим короновирусной инфекцией или только тем, кто из-за нее оказался на грани жизни и смерти?

— Эта терапия только для тяжелых больных. Остальные могут обойтись без нее. Примеры около 300 тысяч выздоровевших от COVID-19 — наглядное тому подтверждение.

— В Украине уже применяли этот метод?

— К сожалению, нет. Дело в том, что законодательно нашим врачам не разрешено его использовать. К тому же доноры, перенесшие какое-либо инфекционное заболевание, не имеют право в течение 30 суток после выздоровления сдавать кровь.

Виктор Досенко: «Переливание плазмы крови выздоровевших - это терапия только для тяжелых больных»

— Но сейчас ситуация исключительная. Врачи и ученые добиваются от властей разрешения использовать кровь выздоровевших от COVID-19 для лечения тяжелобольных?

— Да. По инициативе общественной организации «Украинская высшая медицинская школа» Центр общественного здоровья и Минздрав Украины уже подготовили проекты изменений в законодательство, принятие которых позволит начать применение этого перспективного метода в Украине. Причем не только против COVID-19, но и против всех вирусных инфекций, вызывающих развитие дыхательной недостаточности. Очень важно, чтобы формальные препоны для внедрения в Украине этого метода были сняты как можно скорее.

И еще вот что. Каждому человеку следует помнить, что наиболее эффективное лечение — это профилактика. Сейчас во время пандемии COVID-19 эта простая истина особенно актуальна. Соблюдение правил карантина — это и есть профилактика.

Заметим, кстати, что из Франции и Турции пришли сообщения, что в этих странах людям больным коронавирусной инфекцией будут переливать плазму крови выздоровевших от нее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врачи рассказали, как правильно ухаживать за больным коронавирусом в домашних условиях.

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