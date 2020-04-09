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Общество и люди

Горе-мать поила ребенка энергетиком в маршрутке: в сеть попало шокирующее видео

12:29 9 апреля 2020 30
Пассажирка в маршрутном такси
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео, снятое в запорожской маршрутке (местные власти заявляли, что не будут ограничивать движение общественного транспорта в городе), пассажирка которой пила энергетический напиток и угощала им своего ребенка.

«Просто Запорожье, просто 49 маршрутка, просто ребенок пьет с мамой „Рево“ еще и без маски», — говорится в комментарии к видео, размещенном в Instagram «Типичное Запорожье».

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом, критиковали женщину. А один из них посетовал на то, что в маршрутке, полной людей, не нашлось ни одного человека, который бы сделал замечание женщине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье коронавирусную инфекцию диагностировали у директора рынка, который накануне получил административное взыскание за препятствование закрытию своего предприятия.

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