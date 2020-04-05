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Украина

Весь транспорт будет работать: власти Запорожья отказались выполнить требование Кабмина

15:59 5 апреля 2020 347
транспорт
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на требования Кабмина ужесточить карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, в Запорожье решили пока не ограничивать работу городского транспорта. Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк.

Городской голова пишет, что посоветовавшись с юристами, принял решение: 6 апреля весь общественный транспорт выйдет на маршруты, чтобы дать возможность горожанам добраться на работу.

При этом он напомнил, что в транспорте можно находиться только в маске или респираторе.

Вместе с тем, мэр призвал всех запорожцев не выходить из дома без крайней необходимости и заявил, что если будет необходимость и Кабмин примет новое решение, то в городе оперативно на это отреагируют.

Напомним, на утро 5 апреля в Запорожской области 39 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве с 6 апреля вводят новые карантинные ограничения.

Фото: Владимир Буряк, Facebook

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