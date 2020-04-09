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Украина

"Фактор Х": ученый указал на уникальную способность украинцев

14:58 9 апреля 2020 366
Ярослав Грицак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине существует «фактор Х», который позволяет стране, сгруппировавшись и «выпустив иголки», выдерживать самые серьезные испытания.

Такую точку зрения высказал ученый и публицист, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета, директор Института исторических исследований Львовского национального университета, почетный профессор Киево-Могилянской академии Ярослав Грицак.

«Наша страна уже выдержала серьезные испытания. Вспомните, как в начале 1990-х годов и в России, и на Западе говорили, что Украина — это государство на один час, оно неминуемо распадется. А Украина не распалась», — сказал он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», отвечая на вопрос, как наша страна может пережить трудные времена.

Он также вспомнил еще один сложный период, относящийся ко временам президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича, когда Украина могла пойти авторитарным путем, как большинство стран бывшего СССР. «К счастью, мы и с этим справились. И, наконец, Украина выстояла во время „российской весны“ 2014 года. Наша память короткая, и мы уже начинаем забывать, насколько серьезным был этот вызов», — отметил он.

Что же касается некого «фактора Х», то, по словам Ярослава Грицака его сложно описать, но это нечто «реально ощутимое». «Во время кризиса наша страна, как еж: группируется, выпускает наружу иголки и выживает. По моему мнению, этот „фактор Х“ — это самоорганизация украинского общества, и за этим фактором стоит сильная историческая традиция», — подчеркнул ученый.

Полный текст интервью Ярослава Грицака о том, что происходит в мире и в Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии.

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"Фактор Х": ученый указал на уникальную способность украинцев

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