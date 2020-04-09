Хроники коронавируса: главные события в мире 9 апреля (обновляется)

Мир

Борьба с пандемией COVID-19 остается самой важной и острой проблемой во всем мире. В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 9 апреля в разных странах мира. Такой же обзор за 8 апреля читайте здесь.

По состоянию на 15:05 во всем мире выявлено 1 миллион 529 тысяч 968 случаев заражения коронавирусом. Скончались 89 тысяч 426 инфицированных. Выздоровели 337 тысяч 276 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. 7 апреля впервые их число превысило миллион человек. Сегодня, 9 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 103 тысячи 266 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 48 тысяч 203 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

15:23

В Москве начали лечить больных COVID-19 методом переливания плазмы крови доноров, которые были инфицированы и выздоровели. Об этом 9 апреля заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такое переливание получили пока семь пациентов. Метод используют в Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице № 52. Донорами плазмы стали 11 человек. Ракова напомнила, что кровь выздоровевших больных содержит антитела, устойчивые к вирусу. Такой метод давно известен и называется пассивной иммунизацией.

11:40

С космодрома Байконур в Казахстане 9 апреля был запущен российский космический корабль «Союз МС-16». На его борту находятся члены очередной экспедиции МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они должны сменить экипаж 62-й экспедиции МКС россиянина Олега Скрипочку и американцев Эндрю Моргана и Джессику Меир. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля. А Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут на станции 196 дней.

Корабль выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Стыковка с МКС ожидается в 17:15 по киевскому времени. Старт корабля могли отложить, поскольку несколько сотрудников Роскосмоса, принимавших участие в подготовке полета, оказались заражены коронавирусом. Москва заверила, что никто из них с членами экипажа не контактировал. Тем не менее, пандемия внесла свои коррективы в традиционный порядок запуска. На космодроме запретили присутствовать родственникам Иванишина, Вагнера и Кэссиди.

11:20

В России только за последние сутки выявлено 1 459 новых инфицированных. Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет уже 10 тысяч 131 человек. Скончались 76 больных.

11:09

В Беларуси, по состоянию на 9 апреля, от коронавируса умерли 16 человек. Общее число инфицированных составляет 1 486 человек. Резкий скачок новых случаев вынудил власти республики ввести ряд ограничительных мер. Еще в начале недели президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что никакие карантины стране не нужны и что «доить коров на удаленке нельзя».

10:16

В Южной Корее продолжает стабильно снижаться количество новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки было выявлено 39 новых инфицированных. Всего в стране за время пандемии заразились 10 тысяч 423 человека. Выздоровели 6 973 пациента, 204 человека скончались.

10:04

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал президента страны вступить в переговоры с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками по вопросу борьбы с коронавирусом в трущобах бразильских мегаполисов. Эти района называют фавелами. Закон там практически не действует. Полиция старается туда не соваться. Контролируют фавелы преступные группировки.

«Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь», — заявил Мандетта на пресс-конференции 9 апреля.

Из стран Южной Америки Бразилия больше всего пострадала от пандемии. Здесь выявлено 16 тысяч 236 инфицированных. Скончались 823 зараженных коронавирусом.

09:54

Президент США Дональд Трамп и глава Государственного департамента Майк Помпео официально обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ошибках во время пандемии коронавируса. Они провели брифинг в Белом доме. Трамп напомнил, что ВОЗ в 2019 году получила от США 452 миллиона долларов. И эти деньги организация, очевидно, израсходовала далеко не самым эффективным способом. ВОЗ слишком поздно предупредила мировое сообщество об опасности пандемии. Трамп пригрозил, что в нынешнем году его страна хорошо подумает, прежде чем перечислять деньги ВОЗ.

После брифинга член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Джим Бэнкс потребовал провести международное расследование в отношении Китая. Он считает, что Пекин несет ответственность за ущерб, нанесенный пандемией COVID-19.

«Если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не пытались скрыть распространение заболевания, миру, возможно, удалось бы лучше подготовиться к коронавирусу», — написал конгрессмен в письме другим членам Палаты представителей.

Издание The Hill сообщает, что Бэнкс, заручившись поддержкой Конгресса, намерен направить свое требование Помпео с тем, чтобы Государственный департамент США обратился в Международный суд ООН и призвал Китай к ответственности. При этом конгрессмен подчеркивает — если ООН не сможет провести расследование, то «организация полностью утратит свое предназначение».

В США выявлено 435 тысяч 160 инфицированных. Скончались уже 14 тысяч 797 зараженных.

В Украине утром 9 апреля объявили о 224 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в нашей стране выявлено 1 892 инфицированных. Скончались 57 человек.

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