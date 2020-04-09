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Вербное воскресенье: как встретить праздник на карантине и от чего не стоит отказываться

12 апреля православные и грекокатолики отмечают один из 12 самых больших христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным (Пальмовым, или Цветоносным) воскресеньем. Описанные всеми четырьмя евангелистами события, которым он посвящен, произошли на следующий день после совершенного Иисусом Христом великого чуда — воскрешения Лазаря. (Как отмечают Пальмовое воскресенье католики, читайте здесь.)

Лазарева суббота

Лазарева суббота, когда христиане восточного обряда вспоминают воскрешение Лазаря, в этом году пришлась на 11 апреля.

Лазарь с двумя своими сестрами жил в Вифании — небольшом поселке, расположенном недалеко от Иерусалима. Не раз бывая в этой местности, Спаситель останавливался у них. Получив известие о тяжелой болезни Лазаря, Иисус не сразу отправился к нему. Он сказал, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, через которую прославится Сын Божий. А узнав о кончине друга, Христос сказал своим ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его». К приходу Иисуса в Вифанию тело умершего Лазаря уже четыре дня находилось в погребальной пещере. Но Христос велел отодвинуть камень от входа в нее и воззвал: «Лазарь! Иди вон!» И случилось немыслимое: из пещеры вышел воскресший Лазарь, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами». А Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет».

После этого святой Лазарь прожил еще 30 лет, 18 из которых отдал служению епископом на Кипре. (Между тем в западной традиции считается, что после своего воскрешения Лазарь с сестрами и другими спутниками отправился в Марсель, где они проповедовали христианство среди местных язычников, а Лазарь стал первым епископом Марселя).

История праздника Входа Господня в Иерусалим

Весть о чуде в Вифании и других чудесах, совершенных Иисусом Христом, быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день на молодом осле, поступь которого была спокойна и смиренна, Христос въехал в Иерусалим (как и было предсказано в ветхозаветном пророчестве: «в Иерусалим войдет кроткий Царь»), местные жители встречали его как царя, пришедшего освободить народ Израиля. Они кричали: «Осанна Сыну Давидову!», размахивали пальмовыми ветками, устилали ими, а также своей одеждой, веточками оливы и цветами дорогу Спасителю. (Кстати, по еврейскому обычаю, именно пальмовую ветвь в качестве символа чистоты брали с собой люди, отправляясь в паломническое путешествие. Слово «паломник» образовано от латинского palma (пальма) и означает, собственно, «носитель пальмы».)

Традиции праздника

Уже в субботу вечером недели Ваий (от греческого «вайя» — ветка) в ходе праздничного богослужения в храмах освящаются веточки вербы, символизирующие у нас пальмовые ветки. Вербу всегда очень любили в Украине: она первой оповещала о приходе весны, ее часто использовали в народной медицине.

С давних времен после окончания службы освященной вербой прихожане легонько били своих родных, в первую очередь детей, приговаривая:

«Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!"

Освященную вербу старались в первую очередь дать слабеньким деткам. Считалось, что тот, кому достанется самая длинная ветка, станет гораздо здоровее. А еще детишки сразу после освящения наперегонки глотали по несколько «котиков» — «щоб горло не боліло і гулі не виросли».

В старину в некоторых областях Украины было принято носить ветки освященной вербы от церкви к церкви, а возглавляли такие процессии священники.

Парни и девушки устраивали по дороге из церкви домой целые шуточные бои ветками вербы. В Галичине, например, при этом приговаривали:

Шутка б’є — не я б’ю,

Віднині за тиждень

Буде в нас Великдень!

Вернувшись домой, хозяева перво-наперво обходили с освященной вербой все свое хозяйство. В селах начинали с огорода — сажали там несколько веточек вербы: «щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток». А в семьях, где была молодежь, несколько веточек сажали «на щастя молоді»: считалось, что, как только верба примется, парень женится, а девушка выйдет замуж.

Обязательно несколько веточек вербы прикрепляли к крыше и дверям хлева, а всех животных освященной вербой легонько хлопали по бокам, чтобы они были здоровы, плодовиты, а коровы давали много молока. Использовали освященную вербу и выводя скот в первый раз весной на пастбище: «щоб нечисть не чіплялася до тварин і не губила череди», «щоб тварина здорова, плідна і у тілі була». Обносили вербой ульи, чтобы пчелы роились. А чтобы «скоро хліб проростав», в поле прикапывали несколько «котиков» или раскладывали по земле немного веточек вербы.

А еще вербой обсаживали колодец, чтобы защитить его от злых сил, а воду в нем сделать «пригожою та здоровою, чистою та холодною».

Затем хозяева заходили в дом. И если заставали в нем того, кто проспал службу или просто поленился пойти в церковь, то его уже более ощутимо били вербой, приговаривая: «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, вже недалечко червоне яєчко!»

Дома веточки вербы ставили под образами и бережно хранили, используя в качестве оберега до следующего Вербного воскресенья. Считалось, например, что такой оберег защитит и от удара молнии, и от града, и от многих других напастей, в том числе от нечистой силы.

Использовали освященную вербу и в народной медицине. Считалось, что отваром или водочной настойкой лекарственных трав с добавлением вербы можно излечить легочные и кожные болезни, помогут они и при головных болях, а окуривание веточкой вербы может побороть лихорадку. Использовали вербу для заживления ран и при лечении ревматизма, желудочных болезней. Готовили с вербой и настойки для лечения домашних животных.

Пост в праздник

В Вербное воскресенье для постящихся делается послабление — разрешено есть рыбные блюда и выпить немного красного вина.

Как отметить праздник в условиях карантина

Как и любое воскресенье, и любой церковный праздник, Вербное воскресенье нужно посвятить в первую очередь делам духовным. И хотя карантин, объявленный практически во всех странах мира в связи с пандемией коронавируса, внес свои коррективы в празднование Вербного воскресенья, ничто не может помешать верующим в этот день, оставаясь дома, посмотреть онлайн-трансляцию праздничной литургии и помолиться за тех, кто борется со страшным недугом, за здоровье и счастье всех, кто дорог, за процветание нашей страны и за вразумление ее врагов.

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Чего нельзя делать

А вот чего нужно избегать, как и в любой день, особенно в религиозный праздник, так это ссор, скандалов, употребления бранных слов и всего того, что может нанести вред кому бы то ни было.

И лучше отказаться от работ, выполнение которых вполне может быть перенесено на другое время (например, от уборки, стирки, шитья и тому подобного). В народе вообще считалось, что любая работа (даже приготовление еды) в этот священный день может накликать беду.

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Приметы Наблюдая за погодой в Вербное воскресенье, можно узнать, каким будет лето: солнце и отсутствие ветра — к теплому лету, а сильный ветер — к переменчивой погоде. А еще по погоде в этот праздник определяют, какого урожая можно ждать осенью. Если нет заморозков, будет много фруктов. Мороз — к хорошему урожаю яровых культур. Дождь в этот день предсказывает, что можно будет собрать богатый урожай и в саду, и в огороде, и в поле, и на бахче.

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