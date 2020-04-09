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Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 10 апреля для всех знаков зодиака

17:56 9 апреля 2020 120
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 10 апреля, — день, когда конфликты могут привести к неразрешимым последствиям.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Вам удастся найти быстрое решение проблемы, которая возникла в середине прошлого месяца.

Телец

Благоприятным этот день будет для укрепления родственных отношений, небольших поездок и разных семейных мероприятий.

Близнецы

У Близнецов будет много хороших идей, благодаря которым они достигнут успехов.

Рак

Этот день хорош для отдельных нововведений, но нежелательно полностью ломать устоявшийся распорядок.

Лев

Важно сохранять спокойствие, что бы ни происходило, не поддаваться на провокации.

Дева

День хорошо подойдет для общения с любимым человеком и для романтических свиданий.

Весы

Возможно, вы преодолеете давние разногласия и восстановите отношения с близкими людьми.

Скорпион

Не исключено, что перед вами откроется обширное поле деятельности, связанное с семейными отношениями.

Стрелец

Оценка ваших действий окружающими вам не понравится, из-за чего дома возможны ссоры

Козерог

Удачный день для тех, кто не побоится оригинальных решений и необычных поступков.

Водолей

Вероятно повышение аппетита, тяга к экзотическим блюдам и напиткам.

Рыбы

Совет звезд: тратя деньги на модные новинки и престижные приобретения, не трогайте неприкосновенный запас.

Хорошего вам дня!

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