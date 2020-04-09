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Хороший день: гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака
Воскресенье, 12 апреля, — день для отдыха, молитвы, медитации.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Финансовая ситуация вас немного огорчит, но в любви повезет.
Телец
Тельцам стоит держать себя в руках и не позволять никому вывести себя из равновесия.
Близнецы
Вам повезет только в том случае, если вы не стремитесь командовать парадом.
Рак
Все должно сложиться неплохо. Могут возникнуть только незначительные проблемы.
Лев
Стоит гнать прочь дурные мысли и плохие предчувствия, пока они не задурманили ваш разум и не сбили с пути истинного.
Дева
Очень благоприятный день, который будет полон приятными совпадениями и неожиданными успехами.
Весы
Хорошему самочувствию будет способствовать твердый распорядок дня.
Скорпион
Некоторые Скорпионы станут заложниками своих эмоциональных переживаний, что может отразиться на их здоровье.
Стрелец
Не исключены свидания и разные увлекательные и романтические приключения.
Козерог
Не отказывайте себе в приятной мелочи. Прекрасный день для отдыха и творчества.
Водолей
В течение этого дня не стоит слишком часто полагаться на собственную интуицию.
Рыбы
Не лучшее время для совершения покупок, поскольку вы можете стать излишне расточительными.
Хорошего вам дня!
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?