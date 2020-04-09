Стиль жизни

Хороший день: гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака

Воскресенье, 12 апреля, — день для отдыха, молитвы, медитации.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака.



Овен

Финансовая ситуация вас немного огорчит, но в любви повезет.

Телец

Тельцам стоит держать себя в руках и не позволять никому вывести себя из равновесия.

Близнецы

Вам повезет только в том случае, если вы не стремитесь командовать парадом.

Рак

Все должно сложиться неплохо. Могут возникнуть только незначительные проблемы.

Лев

Стоит гнать прочь дурные мысли и плохие предчувствия, пока они не задурманили ваш разум и не сбили с пути истинного.

Дева

Очень благоприятный день, который будет полон приятными совпадениями и неожиданными успехами.

Весы

Хорошему самочувствию будет способствовать твердый распорядок дня.

Скорпион

Некоторые Скорпионы станут заложниками своих эмоциональных переживаний, что может отразиться на их здоровье.

Стрелец

Не исключены свидания и разные увлекательные и романтические приключения.

Козерог

Не отказывайте себе в приятной мелочи. Прекрасный день для отдыха и творчества.

Водолей

В течение этого дня не стоит слишком часто полагаться на собственную интуицию.

Рыбы

Не лучшее время для совершения покупок, поскольку вы можете стать излишне расточительными.

Хорошего вам дня!

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю читайте здесь.

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