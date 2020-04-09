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Россия и Саудовская Аравия зарыли топор нефтяной войны
В четверг, 9 апреля, состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Саудовской Аравией по вопросу сокращения объемов добычи нефти. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в марте Москва отказалась от предложения Эр-Рияда, в результате чего цены на нефть на мировом рынке рухнули. За ними обвалился и российский рубль.
Как сообщает Reuters, переговоры 9 апреля проходили в режиме видеоконференции. Источник агентства в российской делегации заявил, что удалось найти общее решение. И оно даже лучше самых оптимистичных прогнозов. Суммарное сокращение объемов добычи нефти странами ОПЕК и России может составить 20 миллионов баррелей в сутки.
Reuters обращает внимание на два любопытных момента. США в переговорах не участвовали, хотя президент Дональд Трамп уже несколько раз обещал присоединиться к ним, чтобы прекратить нефтяную войну. Сначала он грозил России и Саудовской Аравии санкциями. Потом заявил, что сумел убедить Эр-Рияд вернуться к переговорам и смягчить занимаемую позицию.
Другой момент — это заявление министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, сделанное им накануне переговоров. Он предрек им провал, поскольку ни одна из сторон не выносила заранее хотя бы какие-то условия.
Пока не ясно, как известие о договоренности между Россией и Саудовской Аравией отразится на курсе рубля и мировых ценах на нефть.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с конца марта все российские компании, поставляющие нефть за рубеж, работали себе в убыток.
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