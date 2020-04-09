Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака

Понедельник, 13 апреля, — день, когда удачи могут чередоваться с неприятностями.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны неожиданные романтические признания. Брать кредиты не стоит. Вероятны успехи в работе.

Телец

Не исключено, что к концу дня вы получите предложения, от которых не захочется отказываться.

Близнецы

Будьте предельно осторожны в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о крупных суммах.

Рак

Не стоит ввязывать в финансовые аферы, посещать парикмахерскую и изменять личную жизнь.

Лев

Яркий и насыщенный день, полный интересных событий.

Дева

Удача вероятна в делах, подразумевающих креатив, смелость и самостоятельность.

Весы

Успехи дня зависят от готовности общаться, чем-то делиться или обмениваться.

Скорпион

Следует быть готовым к тому, что день пройдет не так, как вам хотелось.

Стрелец

Стрельцам-родителям предстоят отдельные траты на детей или другие хлопоты по их содержанию, обучению, воспитанию.

Козерог

Не стоит халатно относиться к деньгам, вкладывать их в сомнительные проекты.

Водолей

Это будет напряженный день, который принесет вам огромное количество неприятностей.

Рыбы

Возможны финансовые потери и неудачные сделки, но вы справитесь.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на апрель.

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