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Что обещают звезды: гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака
Понедельник, 13 апреля, — день, когда удачи могут чередоваться с неприятностями.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны неожиданные романтические признания. Брать кредиты не стоит. Вероятны успехи в работе.
Телец
Не исключено, что к концу дня вы получите предложения, от которых не захочется отказываться.
Близнецы
Будьте предельно осторожны в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о крупных суммах.
Рак
Не стоит ввязывать в финансовые аферы, посещать парикмахерскую и изменять личную жизнь.
Лев
Яркий и насыщенный день, полный интересных событий.
Дева
Удача вероятна в делах, подразумевающих креатив, смелость и самостоятельность.
Весы
Успехи дня зависят от готовности общаться, чем-то делиться или обмениваться.
Скорпион
Следует быть готовым к тому, что день пройдет не так, как вам хотелось.
Стрелец
Стрельцам-родителям предстоят отдельные траты на детей или другие хлопоты по их содержанию, обучению, воспитанию.
Козерог
Не стоит халатно относиться к деньгам, вкладывать их в сомнительные проекты.
Водолей
Это будет напряженный день, который принесет вам огромное количество неприятностей.
Рыбы
Возможны финансовые потери и неудачные сделки, но вы справитесь.
Хорошего вам дня!
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