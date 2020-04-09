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В Одесской области поймали разрушителя памятника «чернобыльцам» (видео)
В четверг, 9 апреля, жители районного центра Ширяево, который находится на севере Одесской области, обнаружили разбитую стелу, установленную в память о героях-ликвидаторах и жертвах Чернобыльской трагедии.
Сотрудники территориального отделения полиции обследовали место происшествия, оперативно собрали вещественные доказательства и установили личность подозреваемого — 29-летнего жителя городка.
«Мужчина признался, что разрушил памятник, но почему и при каких обстоятельствах — однозначного ответа не дает, так как пребывает в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.
Сейчас с правонарушителем проводятся неотложные следственные мероприятия.
Его действия квалифицированы как хулиганство, открыто производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее на Донбассе вандал уничтожил стелу в честь образования батальона «Айдар». А в Болградском районе, на юге Одесской области, власти наоборот отреставрировали памятник В. Ленину, по-своему исполнив закон «О декоммунизации».
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