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Суд снял с Гримчака круглосуточный домашний арест
Юрию Гримчаку, бывшему замглавы МинТОТ, ослабили условия пребывания под следствием. Круглосуточный домашний арест суд заменил ночным — с 22:00 до 6:00.
Решение было принято Высшим антикоррупционным судом. При этом ночной домашний арест для бывшего замминистра продлен еще на 60 дней — до 12 июня 2020. Все это время Гримчак обязан носить электронный браслет, воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями по делу, прибывать в органы следствия, получив вызов.
Напомним, Гримчака задержали детективы НАБУ в августе 2019 года. Вместе с экс-замминистра был арестован и человек, который в деле проходит как помощник. Обоим — Гримчаку и помощнику — предъявили подозрения в получении неправомерной выгоды. Якобы двое арестованных вымогали и получили крупную сумму средств за то, чтобы некое третье лицо — высокопоставленный госдеятель — принял нужное решение.
В деле с самого начала были допущены грубые процессуальные ошибки, на что адвокаты неоднократно указывали во время судебных заседаний.
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