Водителя, выгнавшего из маршрутки ветерана АТО, заставили просить прощения на коленях (видео)

Происшествия

В Николаеве водитель маршрутки отказал в льготном проезде участнику боевых действий, защитнику Донецкого аэропорта Александру Беспалову. Более того, выгоняя ветерана из автобуса, водитель еще и применил силу по отношению к человеку с инвалидностью.

Побратимы Беспалова организовались и провели «воспитательную работу» с водителем маршрутки, заставив его встать на колени и извиниться перед ветераном.

Как рассказал ветеран АТО Александр Погребиский, Укртрансбезопасность составила два протокола против маршрутчика, а в полицию подано заявление на водителя о причинении травм раненому участнику боевых действий.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю солдата 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александра Беспалова. В 24 года он был тяжело ранен, и врачи в больнице имени Мечникова в Днепре были поражены, как бойцу удалось выжить. Пуля при ранении застряла в затылочной части черепа, понадобилась трепанация и многочасовая операция по извлечению пули и осколков.

Фото novosti-n.org

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