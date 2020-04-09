Украина

В банк идти не нужно: НБУ разъяснил, что будет с картами, срок действия которых истек во время карантина

Национальный банк облегчил жизнь украинцам, обнаружившим во время карантина, что их банковские карты просрочены. Регулятор договорился с коммерческими банками, что срок действия платежных карт будет продлен еще на три месяца.

Новые правила введены, чтобы не заставлять население обращаться в банк для перевыпуска карты. Банки обязаны объяснить клиенту дальнейший план действий по телефону или онлайн.

Напомним, населению Украины рекомендовали во время пандемии коронавируса максимально перевести расчеты в безналичную форму. Банкноты могут быть одним из способов передачи вируса. Для гривен в хранилищах НБУ будет введен двухнедельный карантин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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