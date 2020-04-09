27.12 / 27.52 29.17 / 29.85
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В банк идти не нужно: НБУ разъяснил, что будет с картами, срок действия которых истек во время карантина

22:29 9 апреля 2020 123
карта банкомат
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Национальный банк облегчил жизнь украинцам, обнаружившим во время карантина, что их банковские карты просрочены. Регулятор договорился с коммерческими банками, что срок действия платежных карт будет продлен еще на три месяца.

Новые правила введены, чтобы не заставлять население обращаться в банк для перевыпуска карты. Банки обязаны объяснить клиенту дальнейший план действий по телефону или онлайн.

Напомним, населению Украины рекомендовали во время пандемии коронавируса максимально перевести расчеты в безналичную форму. Банкноты могут быть одним из способов передачи вируса. Для гривен в хранилищах НБУ будет введен двухнедельный карантин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

боярка

Боярка осталась без света и воды из-за сильнейшего пожара (видео)

безработица

Количество безработных в Украине резко выросло: что будет дальше

гбр

СМИ узнали об увольнении топ-руководителей ГБР

Врач с пробами крови

Хроники коронавируса: главные события в мире 9 апреля (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер