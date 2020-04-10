Украина

Это уже реванш? Верховный суд возмутил сеть формулировкой о войне на Донбассе

Верховный суд Украины считает, что вынужденные переселенцы в стране появились вследствие АТО, а не из-за российской агрессии и оккупации территории. Такой вывод можно сделать, читая название аналитической подборки материалов от Верховного суда.

На абсурдную формулировку обратил внимание житель Бахмута Донецкой области Дмитрий Кононец.

В соцсетях соглашаются: юристам из аппарата Верховного суда стоило бы тщательнее облачать в слова свои мысли.

Напомним, Верховный Суд принял несколько образцовых дел, касающихся внутренне перемещенных лиц. Среди прочего это дела о выплате пенсий переселенцам. Также рассматривались дела о порядке голосования переселенцев на выборах.

Социологические опросы показывают, что каждый третий из внутренне перемещенных лиц готов вернуться домой на Донбасс после окончания там боевых действий.

Фото suddya.com.ua

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