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Спорт

В 105 лет еще прыгала: умерла самая возрастная парашютистка планеты (фото)

10:08 10 апреля 2020 273
Бабушка Айя
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Рекордсменка мира по прыжкам с парашютом Айя Жемак Мендеш из Бразилии, более известная как Бабушка Айя, скончалась 9 апреля в возрасте 110 лет, сообщает Globo Esporte.

31 марта женщину госпитализировали в одну из больниц города Макапа, где она жила с 1959 года, с переломом бедренной кости.

Айя Жемак получила известность в 2015 году, когда в возрасте 105 лет вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая женщина, прыгнувшая с парашютом. Это был ее 6-й прыжок. Первый она совершила по предложению внука-парашютиста в 2009-м, прыгнув с высоты 2 438 метров (свободное падение длилось 13 секунд, а сам полет — 15 минут).

Кстати, В 2016 году Бабушка Айя зажгла олимпийский огонь в Амапе перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 82-летняя бабушка-спортсменка обезвредила грабителя.








Фото Globe Esporte 




 
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