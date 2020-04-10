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Испарился: лучший вратарь мира показал фокус с исчезновением (видео)
Лучший голкипер мира прошлого года, вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон продолжает развлекать своих подписчиков в Instagram. Совсем недавно бразилец суперточным броском направил мяч в окно на крыше своего особняка.
На сей раз он записал видео, на котором показал фокус с одеялом. Бразилец, выигравший в 2019 году Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Америки, полностью «исчезает» под большим пледом.
Отметим, что видео опубликовано в аккаунте 433 в Instagram. «Алиссон тренируется как волшебник, так как футбол… исчез», — сказано в комментарии к ролику.
Напомним, что английская премьер-лига, как и подавляющее большинство европейских чемпионатов (продолжают играть только в Беларуси), приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алиссон признан лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе.
Фото Global Look Press
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