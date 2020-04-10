27.08 / 27.51 29.21 / 29.94
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Полиция задержала подрывников банкомата в Харькове и показала видео преступления

11:04 10 апреля 2020 248
грабители
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове задержаны двое мужчин с крупной суммой наличных в машине. Задержанные подозреваются в том, что ночью взорвали харьковский банкомат и унесли оттуда около двух миллионов гривен.

Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, камеры на месте взрыва зафиксировали, что преступники приехали к банкомату на велосипедах. Скрыться планировалось на автомобиле, но машину быстро вычислили и задержали.

Сумки с деньгами у задержанных изъяты. Проверяется, не связаны ли мужчины с другими подрывами банкоматов в Харькове и области. Если вину мужчин докажут, им грозит до 10 лет колонии строгого режима.

Напомним, взрыв прогремел в Харьков рано утром 10 апреля, около 04.30. Воры взорвали вход в один из магазинов, добрались до внутренних отсеков банкомата и унесли оттуда 1 978 400 гривен.

Фото Антон Геращенко/Faceboook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Скоробагач

Харьковского топ-чиновника выписали из больницы: Скоробагач рассказал, как лечился от коронавируса

грабители

Полиция задержала подрывников банкомата в Харькове и показала видео преступления

Центр по взятию тестов на коронавирус

Хроники коронавируса: главные события в мире 10 апреля (обновляется)

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер