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Полиция задержала подрывников банкомата в Харькове и показала видео преступления
В Харькове задержаны двое мужчин с крупной суммой наличных в машине. Задержанные подозреваются в том, что ночью взорвали харьковский банкомат и унесли оттуда около двух миллионов гривен.
Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, камеры на месте взрыва зафиксировали, что преступники приехали к банкомату на велосипедах. Скрыться планировалось на автомобиле, но машину быстро вычислили и задержали.
Сумки с деньгами у задержанных изъяты. Проверяется, не связаны ли мужчины с другими подрывами банкоматов в Харькове и области. Если вину мужчин докажут, им грозит до 10 лет колонии строгого режима.
Напомним, взрыв прогремел в Харьков рано утром 10 апреля, около 04.30. Воры взорвали вход в один из магазинов, добрались до внутренних отсеков банкомата и унесли оттуда 1 978 400 гривен.
Фото Антон Геращенко/Faceboook
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