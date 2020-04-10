«Я готова на все!»: откровенное признание участницы «Холостяка-10» (фото)

Шоу-бизнес

В пятницу, 10 апреля, на канале СТБ состоится шестой выпуск десятого сезона романтического реалити «Холостяк». Бороться за сердце главного героя — пилота Макса Михайлюка — продолжают восемь участниц. Напомним, в минувшем эфире, церемонию роз неожиданно покинула Наталья - бизнес-леди из Днепра, девушка, которая первой пошла на индивидуальное свидание с главным героем.

В очередном эфире романтическое свидание с Холостяком ожидает владелицу модельного агентства из Киева Дану — именно она стала обладательницей ключей от квартиры Макса и первой из участниц побывала вместе с ним на учениях. На этот раз Холостяк предложит девушке навсегда распрощаться со страхом экстрима.

Уже третью неделю подряд съемки проходят в Таиланде. Участницы живут на роскошной вилле и продолжат погружаться в культуру страны. В очередном эпизоде им предложат выразить свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

— Это моя профессия и мое хобби! — больше всех обрадуется этому предложению 21-летняя танцовщица Настя.

Напомним, в минувшем эфире Настя побывала на своем первом индивидуальном свидании. Девушка села за руль байка и сама привезла Холостяка в уединенное место. Пара провела время у бассейна, ближе узнавая друг друга. Свидание закончилось купанием и страстным поцелуем. Но несмотря на это, Настя так и не получила долгожданную розу. Правда, девушка не особо расстроилась, она убеждена, что получила гораздо больше — искренние эмоции!

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Настя рассказала, с какой целью пришла на проект, готова ли она ради любимого отказаться от своей работы и почему не расстроилась, не получив на свидании розу.

— Настя, помните свое впечатление от Холостяка на первой вечеринке?

— Конечно! Признаюсь, тогда я была готова увидеть любого красивого, достойного мужчину. Единственное, чего бы мне не хотелось, чтобы Холостяк был публичным человеком. Собственно, все так и произошло. А первое, на что я обратила внимание при знакомстве с Максом, так это на его улыбку. В нее невозможно было не влюбиться.

— Почему вы решили принять участие в реалити?

— Пришел момент, когда я поняла, что уже готова к серьезным отношениям. Идя на проект, верила, что встречу здесь человека, с которым смогу их наконец-то построить.

— Вы смотрели предыдущие сезоны «Холостяка»?

— Честно, до того момента, как подать анкету на участие в десятом сезоне «Холостяка», я никогда не смотрела это реалити. Но при этом была достаточно наслышана о проекте от своих друзей. И лишь после того, как сама подала заявку, я пересмотрела три сезона и еще больше поверила в то, что в этом реалити можно встретить свою любовь.

— В Таиланде у вас было первое индивидуальное свидание — причем для вас приглашение на него стало полной неожиданностью!

— Больше всего меня удивило время встречи. Помню, первое, о чем я подумала: «Почему свидание с утра? И почему мне нужна спортивная форма?» (смеется. - Авт.). Я, как любая девушка на проекте, представляла себе встречу с Холостяком в романтической обстановке, а не так, как в итоге получилось у нас. Но на самом деле, отбросив шутки, я была рада любому общению с Максом.

— Значит, остались довольны?!

— Мне, правда, понравилось наше свидание. Я считаю, что у нас все-таки произошел коннект, мы были на одной волне, а это для меня очень важно. Мне кажется, что, когда люди говорят обо всем и ни о чем, но при этом улыбки не сходят с их лиц, им будет легко вместе в будущем.

— Вы стали первой девушкой, которая прокатила Холостяка на мотоцикле, чем, признаться, заметно его впечатлили. Похоже, в отношениях вас можно назвать инициативной девушкой?

— В принципе, я не могу себя назвать уж слишком инициативной девушкой. Но благодаря проекту и этому свиданию я поняла, что инициатива — это не так уж и плохо. Конечно, при условии, что тебе действительно нравится человек.

— Вы готовы ради любимого человека пожертвовать своей работой?

— Я — танцовщица. И в моем случае мне пришлось бы жертвовать заграничными контрактами. Но, если мы говорим о будущей семье, то да, безусловно, ради нее я готова на все.

— На вашем с Максом свидании произошел поцелуй — вы рассказали об этом всем девушкам. Ожидали, что день закончится именно таким образом?

— Все, что я ждала от этого дня, так это, что мы с Максом хорошо проведем время вдвоем. Мне хотелось приятного завершения свидания. И наш поцелуй лишь подтвердил это.

— Но розу вы так и не получили. Вас это расстроило?

— Знаете, мое свидание было настолько хорошим, что я даже не думала о розе. Конечно, было бы приятно получить ее, но я ведь пришла на проект за чувствами и эмоциями. И именно их я получила на свидании с Максом в полной мере.

— Какой момент в Таиланде стал для вас самым запоминающимся?

— Конечно же, наше индивидуальное свидание с Максом. Даже сейчас, когда прокручиваю в голове этот день, улыбка не сходит с моего лица. Мне кажется, я переживаю все моменты и эмоции снова и снова.

Ранее на своем первом индивидуальном свидании побывала Вика, получившая розу еще до церемонии. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вика откровенно рассказала, почему, несмотря на интимную обстановку, она так и не поцеловалась с Максом и что думает о своих конкурентках.

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